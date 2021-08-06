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  3. Всички медалисти от 14-ия ден на Олимпийските игри в Токио 2020

Всички медалисти от 14-ия ден на Олимпийските игри в Токио 2020

  • 6 август 2021 | 17:58
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Всички медалисти от 14-ия ден на Олимпийските игри в Токио 2020

Всички медалисти от 14-ия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 23 финала):

футбол, жени:

1. Канада

2. Швеция

3. САЩ

лека атлетика, 50 километра спортно ходене, мъже:

1. Давид Томала (Полша) - 3:50:08 часа

2. Йонатан Хилберт (Германия) - 3:50.44

3. Ивън Дънфий (Канада) - 3:50.59

лека атлетика, спортно ходене, 20 км жени:

1. Антонела Палмисано (Италия) - 1:29:12 часа

2. Сандра Аренас (Колумбия) - 1:29:37

3. Хун Лю (Китай) - 1:29:57

лека атлетика, 5000 метра, мъже:

1. Джошуа Чептегей (Уганда) - 12:58.15 минути

2. Мохамед Ахмед (Канада) - 12:58.61

3. Пол Челимо (САЩ) - 12:59.05

лека атлетика, 400 метра, жени:

1. Шоне Милър (Бахамски острови) - 48.36 секунди

2. Марилейди Паулино (Доминиканска република) - 49.20

3. Алисън Филикс (САЩ) - 49.46

лека атлетика, 1500 метра, жени:

1. Феит Кипиегон (Кения) - 3:53.11 минути

2. Лаура Мюир (Великобритания) - 3:54.50

3. Сифан Хасан (Нидерландия) - 3:55.86

лека атлетика, копие, жени:

1. Лю Шъин (Китай) - 66,34 метра

2. Мария Андрейчук (Полша) - 64,61 метра

3. Келси-Лий Барбър (Австралия) - 64,56 метра

лека атлетика, щафета 4 по 100 метра, жени:

1. Ямайка (Бриана Уилямс, Илейн Томпсън-Хера, Шели-Ан Фрейзър-Прайс, Шерика Джаксън)- 41.02 секунди

2. САЩ (Джавиан Оливър, Теана Даниълс, Джена Прандини, Габриеле Томас)- 41.88

3. Великобритания (Аша Филип, Имани Лансикут, Дина Ашър-Смит, Дарил Нейта)- 41.88

лека атлетика, щафета 4 по 100 метра, мъже:

1. Италия (Лоренцо Пата, Ламонт Джейкъбс, Есеоса Десалу и Филипо Торту) - 37.50 секунди

2. Великобритания (Чиджнду Уджа, Жарнел Хюз, Ричард Килти и Нетаниел Мичъл-Блейк) - 37.51 секунди

3. Канада (Аарън Браун, Джером Блейк, Брендън Родни и Андре де Грас) - 37.70 секунди

плажен волейбол, жени:

1. Ейприл Рос и Аликс Клайнман (САЩ)

2. Мариафе Артачо дел Солар и Таликуа Кланси (Австралия)

3. Йоана Хайдрих и Анук Верж-Депре (Швейцария)

бокс, категория до 91 кг, мъже:

1. Хулио ла Крус (Куба)

2. Муслим Гаджимагомедов (Руски олимпийски комитет)

3. Абнер Тейшейра (Бразилия) и Дейвид Ниика (Нова Зеландия)

колоездене на писта, медисън, жени:

1. Великобритания (Кейти Арчибалд и Лора Кени) - 78 точки

2. Дания (Амали Дидериксен и Джули Лет) - 35

3. Руски олимпийски комитет (Гюлназ Хатунцева и Мария Новолодская) - 26

колоездене на писта, бързина, мъже:

1. Хари Лаврейсен (Нидерландия)

2. Джефри Хоогланд (Нидерландия)

3. Джак Карлин (Великобритания)

хокей на трева, жени:

1. Нидерландия

2. Аржентина

3. Великобритания

борба, 74 кг свободен стил, мъже:

1. Заурбек Сидаков (Руски олимпийски комитет)

2. Магамедхабиб Кадзимагамедов (Беларус)

3. Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан) и Кайл Дейк (САЩ)

борба, 125 кг свободен стил, мъже:

1. Гейбъл Стийвсън (САЩ)

2. Гено Петриашвили (Грузия)

3. Амир Хосеин Заре (Иран) и Таха Акгюл (Турция)

борба, категория до 53 кг, жени:

1. Маю Мукаида (Япония)

2. Цянюй Пан (Китай)

3. Ванеса Каладзинска (Беларус) и Болортуя Бат Очир (Монгалия)

модерен петобой, жени:

1. Кейт Френч (Великобритания) - 1385 точки, олимпийски рекорд

2. Лаура Асадаускайте (Литва) - 1370

3. Шаролта Ковач (Унгария) - 1368

тенис на маса, отборно, мъже:

1. Китай (Ма Лун, Фан Чжъндун и Сюй Син)

2. Германия (Тимо Бол, Патрик Франциска и Димитрий Овчаров)

3. Япония (Томокадзу Харимото, Джун Мидзутани и Коки Нива)

карате, ката, мъже:

1. Рио Киюна (Япония)

2. Дамиан Кинтеро (Испания)

3. Али Софуоглу (Турция) и Ариел Торес Гутиерес (САЩ)

карате, кумите, категория до 75 кг, мъже:

1. Луиджи Буза (Италия)

2. Рафаел Агайев (Азербайджан)

3. Корай Харспатаки (Унгария) и Станислав Хоруна (Украйна)

карате, кумите, категория до 61 кг, жени:

1. Йована Прекович (Сърбия)

2. Сяоян Ин (Китай)

3 .Гиана Лофти Фарук (Египет) и Мерве Чобан (Турция)

спортно катерене, жени:

1. Яня Гарнбред (Словения) - 5 наказателни точки

2. Михо Нонака (Япония) - 45

3. Акийо Ногучи (Япония) - 64

Снимки: Gettyimages

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