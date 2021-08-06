Всички медалисти от 14-ия ден на Олимпийските игри в Токио 2020
Всички медалисти от 14-ия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 23 финала):
футбол, жени:
1. Канада
2. Швеция
3. САЩ
лека атлетика, 50 километра спортно ходене, мъже:
1. Давид Томала (Полша) - 3:50:08 часа
2. Йонатан Хилберт (Германия) - 3:50.44
3. Ивън Дънфий (Канада) - 3:50.59
лека атлетика, спортно ходене, 20 км жени:
1. Антонела Палмисано (Италия) - 1:29:12 часа
2. Сандра Аренас (Колумбия) - 1:29:37
3. Хун Лю (Китай) - 1:29:57
лека атлетика, 5000 метра, мъже:
1. Джошуа Чептегей (Уганда) - 12:58.15 минути
2. Мохамед Ахмед (Канада) - 12:58.61
3. Пол Челимо (САЩ) - 12:59.05
лека атлетика, 400 метра, жени:
1. Шоне Милър (Бахамски острови) - 48.36 секунди
2. Марилейди Паулино (Доминиканска република) - 49.20
3. Алисън Филикс (САЩ) - 49.46
лека атлетика, 1500 метра, жени:
1. Феит Кипиегон (Кения) - 3:53.11 минути
2. Лаура Мюир (Великобритания) - 3:54.50
3. Сифан Хасан (Нидерландия) - 3:55.86
лека атлетика, копие, жени:
1. Лю Шъин (Китай) - 66,34 метра
2. Мария Андрейчук (Полша) - 64,61 метра
3. Келси-Лий Барбър (Австралия) - 64,56 метра
лека атлетика, щафета 4 по 100 метра, жени:
1. Ямайка (Бриана Уилямс, Илейн Томпсън-Хера, Шели-Ан Фрейзър-Прайс, Шерика Джаксън)- 41.02 секунди
2. САЩ (Джавиан Оливър, Теана Даниълс, Джена Прандини, Габриеле Томас)- 41.88
3. Великобритания (Аша Филип, Имани Лансикут, Дина Ашър-Смит, Дарил Нейта)- 41.88
лека атлетика, щафета 4 по 100 метра, мъже:
1. Италия (Лоренцо Пата, Ламонт Джейкъбс, Есеоса Десалу и Филипо Торту) - 37.50 секунди
2. Великобритания (Чиджнду Уджа, Жарнел Хюз, Ричард Килти и Нетаниел Мичъл-Блейк) - 37.51 секунди
3. Канада (Аарън Браун, Джером Блейк, Брендън Родни и Андре де Грас) - 37.70 секунди
плажен волейбол, жени:
1. Ейприл Рос и Аликс Клайнман (САЩ)
2. Мариафе Артачо дел Солар и Таликуа Кланси (Австралия)
3. Йоана Хайдрих и Анук Верж-Депре (Швейцария)
бокс, категория до 91 кг, мъже:
1. Хулио ла Крус (Куба)
2. Муслим Гаджимагомедов (Руски олимпийски комитет)
3. Абнер Тейшейра (Бразилия) и Дейвид Ниика (Нова Зеландия)
колоездене на писта, медисън, жени:
1. Великобритания (Кейти Арчибалд и Лора Кени) - 78 точки
2. Дания (Амали Дидериксен и Джули Лет) - 35
3. Руски олимпийски комитет (Гюлназ Хатунцева и Мария Новолодская) - 26
колоездене на писта, бързина, мъже:
1. Хари Лаврейсен (Нидерландия)
2. Джефри Хоогланд (Нидерландия)
3. Джак Карлин (Великобритания)
хокей на трева, жени:
1. Нидерландия
2. Аржентина
3. Великобритания
борба, 74 кг свободен стил, мъже:
1. Заурбек Сидаков (Руски олимпийски комитет)
2. Магамедхабиб Кадзимагамедов (Беларус)
3. Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан) и Кайл Дейк (САЩ)
борба, 125 кг свободен стил, мъже:
1. Гейбъл Стийвсън (САЩ)
2. Гено Петриашвили (Грузия)
3. Амир Хосеин Заре (Иран) и Таха Акгюл (Турция)
борба, категория до 53 кг, жени:
1. Маю Мукаида (Япония)
2. Цянюй Пан (Китай)
3. Ванеса Каладзинска (Беларус) и Болортуя Бат Очир (Монгалия)
модерен петобой, жени:
1. Кейт Френч (Великобритания) - 1385 точки, олимпийски рекорд
2. Лаура Асадаускайте (Литва) - 1370
3. Шаролта Ковач (Унгария) - 1368
тенис на маса, отборно, мъже:
1. Китай (Ма Лун, Фан Чжъндун и Сюй Син)
2. Германия (Тимо Бол, Патрик Франциска и Димитрий Овчаров)
3. Япония (Томокадзу Харимото, Джун Мидзутани и Коки Нива)
карате, ката, мъже:
1. Рио Киюна (Япония)
2. Дамиан Кинтеро (Испания)
3. Али Софуоглу (Турция) и Ариел Торес Гутиерес (САЩ)
карате, кумите, категория до 75 кг, мъже:
1. Луиджи Буза (Италия)
2. Рафаел Агайев (Азербайджан)
3. Корай Харспатаки (Унгария) и Станислав Хоруна (Украйна)
карате, кумите, категория до 61 кг, жени:
1. Йована Прекович (Сърбия)
2. Сяоян Ин (Китай)
3 .Гиана Лофти Фарук (Египет) и Мерве Чобан (Турция)
спортно катерене, жени:
1. Яня Гарнбред (Словения) - 5 наказателни точки
2. Михо Нонака (Япония) - 45
3. Акийо Ногучи (Япония) - 64
Снимки: Gettyimages