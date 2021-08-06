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  3. Кубинецът Хулио ла Крус спечели златото в категория до 91 кг

Кубинецът Хулио ла Крус спечели златото в категория до 91 кг

  • 6 август 2021 | 10:34
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Кубинецът Хулио ла Крус спечели златото в категория до 91 кг

Кубинецът Хулио ла Крус стана олимпийски шампион в категория до 91 килограма на олимпийския турнир по бокс в Токио. На финала 31-годишният кубинец победи руснака Муслим Гаджимагомедов с пълно съдийско единодушие и 5:0 точки.

Златото е второ в кариерата на Ла Крус на олимпийски игри след успеха му в категория до 81 кг на Игрите в Рио преди пет години. Кубинецът е и четирикратен световен шампион до 81 кг.

Бронзовите отличия в категория до 91 килограма останаха за загубилите полуфиналните мачове Абнер Тейшейра от Бразилия и Дейвид Ниика от Нова Зеландия.

бокс, категория до 91 кг, мъже:

1. Хулио ла Крус (Куба)

2. Муслим Гаджимагомедов (Руски олимпийски комитет)

3. Абнер Тейшейра (Бразилия) и Дейвид Ниика (Нова Зеландия)

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