Всички медалисти от 13-ия ден на Игрите в Токио 2020

0









Копирано



Всички медалисти от 13-ия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 27 финала): Карате, кумите, категория до 55 килограма, жени: 1. ИВЕТ ГОРАНОВА (БЪЛГАРИЯ) 2. Анжелика Терлюга (Украйна) 3. Цуюн Вън (Тайван) и Бетина Планк (Австрия) Карате, кумите, категория до 67 килограма, мъже: 1. Стивън Да Коста (Франция) 2. Ерай Шамдан (Турция) 3. Дархан Асадилов (Казахстан) и Абдел Рахман Алмасатфа (Йордания) Карате, ката, жени: 1. Сандра Санчес (Испания) 2. Кийоу Шимидзу (Япония) 3. Грейси Лау (Хонконг) и Вивиана Ботаро (Италия) Лека атлетика, 110 метра с препятствия, мъже: 1. Ханзъл Парчмънд (Ямайка) - 13.04 секунди 2. Грант Холоуей (САЩ) - 13.09 3. Роналд Леви (Ямайка) - 13.10 Лека атлетика, 400 метра, мъже 1. Стивън Гардинър (Бахамски отсрови) - 43.85 секунди 2. Антонио Хосе Самбрано (Колумбия) - 44.08 3. Кирани Джеймс (Гренада) - 44.19 Лека атлетика, овчарски скок, жени: 1. Кейти Нейджиът (САЩ) - 4.90 метра 2. Анжелика Сидорова (Руски олимпийски комитет) - 4.85 3. Холи Брадшоу (Великобритания) - 4.85 Лека атлетика, троен скок, мъже: 1. Педро Пичардо (Португалия) - 17.98 метра 2. Ямин Чжу (Китай) - 17.57 3. Юг Фабрис Занго (Буркина Фасо) - 17.47 Лека атлетика, гюле, мъже: 1. Райън Краузър (САЩ) - 23.30 метра, олимпийски рекорд 2. Джо Ковач (САЩ) - 22.65 3. Том Уолш (Нова Зеландия) - 22.47 Лека атлетика, спортно ходене, 20 км мъже: 1. Масимо Стано (Италия) - 1:21:05 часа 2. Коки Икеда (Япония) - 1:21:14 3. Яманиши Тошикадзу (Япония) - 1:21:28 Лека атлетика, седмобой, жени: 1. Нафисату Тиам (Белгия) - 6791 точки 2. Анук Фетер (Нидерландия) - 6689 3. Ема Остервегел (Нидерландия) - 6590 Лека атлетика, десетобой, мъже: 1. Деймиън Уорнър (Канада) - 9008 точки 2. Кевин Майер (Франция) - 8726 3. Ашли Малоуни (Австралия) - 8649 Плуване в открити води, 10 километра, мъже: 1. Флориан Велброк (Германия) - 1:48:33.7 час 2. Крищоф Рашовски (Унгария) - 1:48:59.0 3. Грегорио Палтриниери (Италия) - 1:49:01.1 Скокове във вода, 10-метрова кула, жени: 1. Хунчан Цюан (Китай) - 466.20 точки 2. Юйси Чън (Китай) - 425.40 3. Мелиса У (Австралия) - 371.40 Кану-каяк, едноместен каяк, 200 метра мъже: 1. Шандор Тотка (Унгария) - 35.035 секунди 2. Манфреди Рица (Италия) - 35.080 3. Лиъм Хийт (Великобритания) - 35.202 Кану-каяк, едноместно кану, 200 метра жени: 1. Невин Харисън (САЩ) - 45.932 секунди 2. Лорънс Винсънт-Лапорт (Канада) - 46.786 3. Людмила Лузан (Украйна) - 47.034 Кану-каяк, едноместен каяк, 500 метра жени: 1. Лиза Карингтън (Нова Зеландия) - 1:51.216 минути 2. Тамара Чипеш (Унгария) - 1:51.855 3. Ема Йоргенсен (Дания) - 1:52.773 Кану-каяк, двуместен каяк, 1000 метра мъже: 1. Томас Греен и Жан Уестхюйзен (Австралия) - 3:15.280 минути 2. Макс Хоф и Якоб Шопф (Германия) - 3:15.584 3. Йозеф Достал и Радек Слуф (Чехия) - 3:16.106 Скейтборд, парк, мъже: 1. Кийгън Палмър (Австралия) - 95.83 точки 2. Педро Барош (Бразилия) - 86.14 3. Кори Джуно (САЩ) - 84.13 Бокс, категория до 57 кг, мъже: 1. Алберт Батиргазиев (Руски олимпийски комитет) 2. Дюк Рейгън (САЩ) 3. Самюел Таки (Гана) и Лазаро Алварес (Куба) Колоездене на писта, кейрин, жени: 1. Шани Браспеннинкс (Нидерландия) 2. Елисе Андрюс (Нова Зеландия) 3. Лориан Генест (Канада) Колоездене на писта, омниум, мъже: 1. Матю Уолс (Великобритания) - 159 точки 2. Кембъл Стюарт (Великбритания) - 129 3. Елиа Вивиани (Италия) - 124 Борба, свободен стил, категория до 57 кг, мъже: 1. Заур Угуев (Руски олимпийски комитет) 2. Рави Кумар (Индия) 3. Нурислам Санаев (Казахстан) и Патрик Гилман (САЩ) Борба, свободен стил, категория до 86 кг, мъже: 1. Дейвид Тейлър (САЩ) 2. Хасан Язданичарати (Иран) 3. Артур Найфонов (Руски олимпийски комитет) и Майлс Амин (Сан Марино) Борба, категория до 53 кг, жени: 1. Рисако Кауай (Япония) 2. Ирина Курачкина (Беларус) 3. ЕВЕЛИНА НИКОЛОВА (БЪЛГАРИЯ) и Хелън Марулис (САЩ) Хокей на трева, мъже: 1. Белгия 2. Австралия 3. Индия Тенис на маса, отборно жени: 1. Китай (Чън Мън, Сун Инша и Ван Маню) 2. Япония (Касуми Ишикава, Мима Ито и Миу Хирано) 3. Хонконг (Ли Хо Чън, Ду Хой Кем и Су Вай Ям) Спортно катерене, мъже: 1. Алберто Хинес Лопес (Испания) - 28.00 наказателни точки 2. Натаниел Коулман (САЩ) - 30.00 3. Якоб Шуберт (Австрия) - 35.00 Снимки: БОК, Костадин Андонов, Start-Photo