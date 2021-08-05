Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Токио 2020
  3. Всички медалисти от 13-ия ден на Игрите в Токио 2020

Всички медалисти от 13-ия ден на Игрите в Токио 2020

  • 5 август 2021 | 17:03
  • 3808
  • 0
Всички медалисти от 13-ия ден на Игрите в Токио 2020

Всички медалисти от 13-ия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 27 финала):

Карате, кумите, категория до 55 килограма, жени:

1. ИВЕТ ГОРАНОВА (БЪЛГАРИЯ)

2. Анжелика Терлюга (Украйна)

3. Цуюн Вън (Тайван) и Бетина Планк (Австрия)

Карате, кумите, категория до 67 килограма, мъже:

1. Стивън Да Коста (Франция)

2. Ерай Шамдан (Турция)

3. Дархан Асадилов (Казахстан) и Абдел Рахман Алмасатфа (Йордания)

Карате, ката, жени:

1. Сандра Санчес (Испания)

2. Кийоу Шимидзу (Япония)

3. Грейси Лау (Хонконг) и Вивиана Ботаро (Италия)

Лека атлетика, 110 метра с препятствия, мъже:

1. Ханзъл Парчмънд (Ямайка) - 13.04 секунди

2. Грант Холоуей (САЩ) - 13.09

3. Роналд Леви (Ямайка) - 13.10

Лека атлетика, 400 метра, мъже

1. Стивън Гардинър (Бахамски отсрови) - 43.85 секунди

2. Антонио Хосе Самбрано (Колумбия) - 44.08

3. Кирани Джеймс (Гренада) - 44.19

Лека атлетика, овчарски скок, жени:

1. Кейти Нейджиът (САЩ) - 4.90 метра

2. Анжелика Сидорова (Руски олимпийски комитет) - 4.85

3. Холи Брадшоу (Великобритания) - 4.85

Лека атлетика, троен скок, мъже:

1. Педро Пичардо (Португалия) - 17.98 метра

2. Ямин Чжу (Китай) - 17.57

3. Юг Фабрис Занго (Буркина Фасо) - 17.47

Лека атлетика, гюле, мъже:

1. Райън Краузър (САЩ) - 23.30 метра, олимпийски рекорд

2. Джо Ковач (САЩ) - 22.65

3. Том Уолш (Нова Зеландия) - 22.47

Лека атлетика, спортно ходене, 20 км мъже:

1. Масимо Стано (Италия) - 1:21:05 часа

2. Коки Икеда (Япония) - 1:21:14

3. Яманиши Тошикадзу (Япония) - 1:21:28

Лека атлетика, седмобой, жени:

1. Нафисату Тиам (Белгия) - 6791 точки

2. Анук Фетер (Нидерландия) - 6689

3. Ема Остервегел (Нидерландия) - 6590

Лека атлетика, десетобой, мъже:

1. Деймиън Уорнър (Канада) - 9008 точки

2. Кевин Майер (Франция) - 8726

3. Ашли Малоуни (Австралия) - 8649

Плуване в открити води, 10 километра, мъже:

1. Флориан Велброк (Германия) - 1:48:33.7 час

2. Крищоф Рашовски (Унгария) - 1:48:59.0

3. Грегорио Палтриниери (Италия) - 1:49:01.1

Скокове във вода, 10-метрова кула, жени:

1. Хунчан Цюан (Китай) - 466.20 точки

2. Юйси Чън (Китай) - 425.40

3. Мелиса У (Австралия) - 371.40

Кану-каяк, едноместен каяк, 200 метра мъже:

1. Шандор Тотка (Унгария) - 35.035 секунди

2. Манфреди Рица (Италия) - 35.080

3. Лиъм Хийт (Великобритания) - 35.202

Кану-каяк, едноместно кану, 200 метра жени:

1. Невин Харисън (САЩ) - 45.932 секунди

2. Лорънс Винсънт-Лапорт (Канада) - 46.786

3. Людмила Лузан (Украйна) - 47.034

Кану-каяк, едноместен каяк, 500 метра жени:

1. Лиза Карингтън (Нова Зеландия) - 1:51.216 минути

2. Тамара Чипеш (Унгария) - 1:51.855

3. Ема Йоргенсен (Дания) - 1:52.773

Кану-каяк, двуместен каяк, 1000 метра мъже:

1. Томас Греен и Жан Уестхюйзен (Австралия) - 3:15.280 минути

2. Макс Хоф и Якоб Шопф (Германия) - 3:15.584

3. Йозеф Достал и Радек Слуф (Чехия) - 3:16.106

Скейтборд, парк, мъже:

1. Кийгън Палмър (Австралия) - 95.83 точки

2. Педро Барош (Бразилия) - 86.14

3. Кори Джуно (САЩ) - 84.13

Бокс, категория до 57 кг, мъже:

1. Алберт Батиргазиев (Руски олимпийски комитет)

2. Дюк Рейгън (САЩ)

3. Самюел Таки (Гана) и Лазаро Алварес (Куба)

Колоездене на писта, кейрин, жени:

1. Шани Браспеннинкс (Нидерландия)

2. Елисе Андрюс (Нова Зеландия)

3. Лориан Генест (Канада)

Колоездене на писта, омниум, мъже:

1. Матю Уолс (Великобритания) - 159 точки

2. Кембъл Стюарт (Великбритания) - 129

3. Елиа Вивиани (Италия) - 124

Борба, свободен стил, категория до 57 кг, мъже:

1. Заур Угуев (Руски олимпийски комитет)

2. Рави Кумар (Индия)

3. Нурислам Санаев (Казахстан) и Патрик Гилман (САЩ)

Борба, свободен стил, категория до 86 кг, мъже:

1. Дейвид Тейлър (САЩ)

2. Хасан Язданичарати (Иран)

3. Артур Найфонов (Руски олимпийски комитет) и Майлс Амин (Сан Марино)

Борба, категория до 53 кг, жени:

1. Рисако Кауай (Япония)

2. Ирина Курачкина (Беларус)

3. ЕВЕЛИНА НИКОЛОВА (БЪЛГАРИЯ) и Хелън Марулис (САЩ)

Хокей на трева, мъже:

1. Белгия

2. Австралия

3. Индия

Тенис на маса, отборно жени:

1. Китай (Чън Мън, Сун Инша и Ван Маню)

2. Япония (Касуми Ишикава, Мима Ито и Миу Хирано)

3. Хонконг (Ли Хо Чън, Ду Хой Кем и Су Вай Ям)

Спортно катерене, мъже:

1. Алберто Хинес Лопес (Испания) - 28.00 наказателни точки

2. Натаниел Коулман (САЩ) - 30.00

3. Якоб Шуберт (Австрия) - 35.00

Снимки: БОК, Костадин Андонов, Start-Photo

Още от Токио 2020

Катерин Ибаргуен спира с професионалния спорт

Катерин Ибаргуен спира с професионалния спорт

  • 6 авг | 03:03
  • 27
  • 0
Ангел Ангелов: Само спокойствие и Стойка ще бие на финала

Ангел Ангелов: Само спокойствие и Стойка ще бие на финала

  • 5 авг | 22:10
  • 6626
  • 0
Карате е 10-ият спорт с олимпийско злато за България

Карате е 10-ият спорт с олимпийско злато за България

  • 5 авг | 19:50
  • 7812
  • 5
Кметът на Созопол поздрави Евелина Николова

Кметът на Созопол поздрави Евелина Николова

  • 5 авг | 19:33
  • 3789
  • 1
Ървин Нгапет: Супер щастлив съм! За нас това винаги е било мечта

Ървин Нгапет: Супер щастлив съм! За нас това винаги е било мечта

  • 5 авг | 19:25
  • 3169
  • 0
Лоран Тили: Тази победа е огромен подарък за волейбола ни!

Лоран Тили: Тази победа е огромен подарък за волейбола ни!

  • 5 авг | 19:13
  • 2453
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Каква европейска вечер! ЦСКА - София помете Осиек

Каква европейска вечер! ЦСКА - София помете Осиек

  • 5 авг | 21:52
  • 120387
  • 633
Стойчо "жегна" Любо Пенев: Голяма победа, но мачът не е 60, а 95 минути

Стойчо "жегна" Любо Пенев: Голяма победа, но мачът не е 60, а 95 минути

  • 5 авг | 22:33
  • 18928
  • 21
Официално: Меси си тръгва от Барселона, клубът обвини Ла Лига

Официално: Меси си тръгва от Барселона, клубът обвини Ла Лига

  • 5 авг | 21:00
  • 109342
  • 251
Локо (Пловдив) показа, че е корав евробоец и не се даде на Копенхаген

Локо (Пловдив) показа, че е корав евробоец и не се даде на Копенхаген

  • 5 авг | 20:51
  • 82380
  • 118
Ивет Горанова влезе в историята с олимпийска титла в Токио 2020🇧🇬🥇

Ивет Горанова влезе в историята с олимпийска титла в Токио 2020🇧🇬🥇

  • 5 авг | 15:14
  • 139072
  • 332

Видео акценти

Франция е на финал след драматична битка със Словения

Токио 2020

Франция е на финал след драматична битка със Словения
Бахамецът Гардинър триумфира в бягането на 400 метра

Токио 2020

Бахамецът Гардинър триумфира в бягането на 400 метра
13 години по-късно българският химн отново звучи на олимпийски игри

Токио 2020

13 години по-късно българският химн отново звучи на олимпийски игри
Евелина Николова стигна до бронза в Токио

Токио 2020

Евелина Николова стигна до бронза в Токио
Ивет Горанова грабна златния олимпийски медал в Токио 2020

Токио 2020

Ивет Горанова грабна златния олимпийски медал в Токио 2020
Олимпийски финал за Ивет Горанова!

Токио 2020

Олимпийски финал за Ивет Горанова!