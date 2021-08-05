Всички медалисти от 13-ия ден на Игрите в Токио 2020
Всички медалисти от 13-ия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 27 финала):
Карате, кумите, категория до 55 килограма, жени:
1. ИВЕТ ГОРАНОВА (БЪЛГАРИЯ)
2. Анжелика Терлюга (Украйна)
3. Цуюн Вън (Тайван) и Бетина Планк (Австрия)
Карате, кумите, категория до 67 килограма, мъже:
1. Стивън Да Коста (Франция)
2. Ерай Шамдан (Турция)
3. Дархан Асадилов (Казахстан) и Абдел Рахман Алмасатфа (Йордания)
Карате, ката, жени:
1. Сандра Санчес (Испания)
2. Кийоу Шимидзу (Япония)
3. Грейси Лау (Хонконг) и Вивиана Ботаро (Италия)
Лека атлетика, 110 метра с препятствия, мъже:
1. Ханзъл Парчмънд (Ямайка) - 13.04 секунди
2. Грант Холоуей (САЩ) - 13.09
3. Роналд Леви (Ямайка) - 13.10
Лека атлетика, 400 метра, мъже
1. Стивън Гардинър (Бахамски отсрови) - 43.85 секунди
2. Антонио Хосе Самбрано (Колумбия) - 44.08
3. Кирани Джеймс (Гренада) - 44.19
Лека атлетика, овчарски скок, жени:
1. Кейти Нейджиът (САЩ) - 4.90 метра
2. Анжелика Сидорова (Руски олимпийски комитет) - 4.85
3. Холи Брадшоу (Великобритания) - 4.85
Лека атлетика, троен скок, мъже:
1. Педро Пичардо (Португалия) - 17.98 метра
2. Ямин Чжу (Китай) - 17.57
3. Юг Фабрис Занго (Буркина Фасо) - 17.47
Лека атлетика, гюле, мъже:
1. Райън Краузър (САЩ) - 23.30 метра, олимпийски рекорд
2. Джо Ковач (САЩ) - 22.65
3. Том Уолш (Нова Зеландия) - 22.47
Лека атлетика, спортно ходене, 20 км мъже:
1. Масимо Стано (Италия) - 1:21:05 часа
2. Коки Икеда (Япония) - 1:21:14
3. Яманиши Тошикадзу (Япония) - 1:21:28
Лека атлетика, седмобой, жени:
1. Нафисату Тиам (Белгия) - 6791 точки
2. Анук Фетер (Нидерландия) - 6689
3. Ема Остервегел (Нидерландия) - 6590
Лека атлетика, десетобой, мъже:
1. Деймиън Уорнър (Канада) - 9008 точки
2. Кевин Майер (Франция) - 8726
3. Ашли Малоуни (Австралия) - 8649
Плуване в открити води, 10 километра, мъже:
1. Флориан Велброк (Германия) - 1:48:33.7 час
2. Крищоф Рашовски (Унгария) - 1:48:59.0
3. Грегорио Палтриниери (Италия) - 1:49:01.1
Скокове във вода, 10-метрова кула, жени:
1. Хунчан Цюан (Китай) - 466.20 точки
2. Юйси Чън (Китай) - 425.40
3. Мелиса У (Австралия) - 371.40
Кану-каяк, едноместен каяк, 200 метра мъже:
1. Шандор Тотка (Унгария) - 35.035 секунди
2. Манфреди Рица (Италия) - 35.080
3. Лиъм Хийт (Великобритания) - 35.202
Кану-каяк, едноместно кану, 200 метра жени:
1. Невин Харисън (САЩ) - 45.932 секунди
2. Лорънс Винсънт-Лапорт (Канада) - 46.786
3. Людмила Лузан (Украйна) - 47.034
Кану-каяк, едноместен каяк, 500 метра жени:
1. Лиза Карингтън (Нова Зеландия) - 1:51.216 минути
2. Тамара Чипеш (Унгария) - 1:51.855
3. Ема Йоргенсен (Дания) - 1:52.773
Кану-каяк, двуместен каяк, 1000 метра мъже:
1. Томас Греен и Жан Уестхюйзен (Австралия) - 3:15.280 минути
2. Макс Хоф и Якоб Шопф (Германия) - 3:15.584
3. Йозеф Достал и Радек Слуф (Чехия) - 3:16.106
Скейтборд, парк, мъже:
1. Кийгън Палмър (Австралия) - 95.83 точки
2. Педро Барош (Бразилия) - 86.14
3. Кори Джуно (САЩ) - 84.13
Бокс, категория до 57 кг, мъже:
1. Алберт Батиргазиев (Руски олимпийски комитет)
2. Дюк Рейгън (САЩ)
3. Самюел Таки (Гана) и Лазаро Алварес (Куба)
Колоездене на писта, кейрин, жени:
1. Шани Браспеннинкс (Нидерландия)
2. Елисе Андрюс (Нова Зеландия)
3. Лориан Генест (Канада)
Колоездене на писта, омниум, мъже:
1. Матю Уолс (Великобритания) - 159 точки
2. Кембъл Стюарт (Великбритания) - 129
3. Елиа Вивиани (Италия) - 124
Борба, свободен стил, категория до 57 кг, мъже:
1. Заур Угуев (Руски олимпийски комитет)
2. Рави Кумар (Индия)
3. Нурислам Санаев (Казахстан) и Патрик Гилман (САЩ)
Борба, свободен стил, категория до 86 кг, мъже:
1. Дейвид Тейлър (САЩ)
2. Хасан Язданичарати (Иран)
3. Артур Найфонов (Руски олимпийски комитет) и Майлс Амин (Сан Марино)
Борба, категория до 53 кг, жени:
1. Рисако Кауай (Япония)
2. Ирина Курачкина (Беларус)
3. ЕВЕЛИНА НИКОЛОВА (БЪЛГАРИЯ) и Хелън Марулис (САЩ)
Хокей на трева, мъже:
1. Белгия
2. Австралия
3. Индия
Тенис на маса, отборно жени:
1. Китай (Чън Мън, Сун Инша и Ван Маню)
2. Япония (Касуми Ишикава, Мима Ито и Миу Хирано)
3. Хонконг (Ли Хо Чън, Ду Хой Кем и Су Вай Ям)
Спортно катерене, мъже:
1. Алберто Хинес Лопес (Испания) - 28.00 наказателни точки
2. Натаниел Коулман (САЩ) - 30.00
3. Якоб Шуберт (Австрия) - 35.00
Снимки: БОК, Костадин Андонов, Start-Photo