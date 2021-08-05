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  3. Томас Греен и Жан Уестхюйзен със злато на 1000 метра 🥇 двуместен каяк

Томас Греен и Жан Уестхюйзен със злато на 1000 метра 🥇 двуместен каяк

  • 5 август 2021 | 10:27
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Томас Греен и Жан Уестхюйзен със злато на 1000 метра 🥇 двуместен каяк

Томас Греен и Жан Уестхюйзен (Австралия) спечелиха финала при мъжете на 1000 метра двуместен каяк на Олимпийските игри в Токио, след като финишира за 3:15.280 минути във финала.

Сребърният медал остана за Макс Хоф и Якоб Шопф (Германия) с 0.304 секунди пасив, а Йозеф Достал и Радек Слуф (Чехия) спечелиха бронза с 0.826.

Двуместен каяк, 1000 метра мъже:

1. Томас Греен и Жан Уестхюйзен (Австралия) - 3:15.280 минути

2. Макс Хоф и Якоб Шопф (Германия) - 3:15.584

3. Йозеф Достал и Радек Слуф (Чехия) - 3:16.106

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