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Академик (Свищов) отново залага на младостта

  • 4 август 2021 | 15:23
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Академик (Свищов) отново залага на младостта

Академик (Свищов) продължава да интегрира млади футболисти в мъжкия си отбор. На такива ще разчита треньорът Евгени Маринов и през новия сезон на Северозападната Трета лига. Изключение са капитана Иван Ганев, Пламен Ангелов, Ивайло Данаилов, Стефан Трайков и Марин Пендов. Останалите в разширения състав за под 22 години. 

Състав за сезон 2021-2022 г. 

Вратари – Кристиян Николов, Виктор Владимиров; 

Защитници – Иван Ганев, Пламен Ангелов, Георги Йорданов, Марин Пендов, Ивайло Данаилов, Пресиян Петков, Николай Борисов; 

Полузащитници – Стефан Трайков, Михаил Ганев, Пламен Павлов, Димитър Велизаров, Симеон Бойчев, Беркант Реджеб, Георги Гечев; 

Нападатели – Димитър Костадинов, Милен Петров, Венелин Йотов.

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