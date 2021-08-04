Академик (Свищов) отново залага на младостта

Академик (Свищов) продължава да интегрира млади футболисти в мъжкия си отбор. На такива ще разчита треньорът Евгени Маринов и през новия сезон на Северозападната Трета лига. Изключение са капитана Иван Ганев, Пламен Ангелов, Ивайло Данаилов, Стефан Трайков и Марин Пендов. Останалите в разширения състав за под 22 години.



Състав за сезон 2021-2022 г.



Вратари – Кристиян Николов, Виктор Владимиров;



Защитници – Иван Ганев, Пламен Ангелов, Георги Йорданов, Марин Пендов, Ивайло Данаилов, Пресиян Петков, Николай Борисов;



Полузащитници – Стефан Трайков, Михаил Ганев, Пламен Павлов, Димитър Велизаров, Симеон Бойчев, Беркант Реджеб, Георги Гечев;



Нападатели – Димитър Костадинов, Милен Петров, Венелин Йотов.