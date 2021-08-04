Ким заби 28 точки, класира Република Корея за полуфинал и разплака Турция 🏐

Република Корея победи драматично Турция с 3:2 (17:25, 25:17, 28:26, 18:25, 15:13) в 1/4-финал №1 на олимпийския турнир по волейбол за жени на Игрите в Токио и се класира за полуфиналите.

Корейките на два пъти повеждаха в резултата, но се нуждаеха от тайбрек, за да се класират за предпоследната фаза от надпреварата. Република Корея имаше аванс от 14:11 в петия гейм, за да победи след близо два часа и половина игра.

Звездата на Република Корея Ким Йеон Кунг заби 28 точки (1 ас, 1 блок) и имаше основна заслуга за успеха. Йеонгах Парк добави още 16 точки (1 блок).

Диагоналът Мерием Боз се отличи с 24 точки (1 ас, 1 блок) за Турция, а Еда Ердем Дюндар добави 15 точки (5 блока). Зехра Гюнеш се отличи с 14 точки (1 ас, 4 блока).

На полуфиналите корейките ще се изравят срещу Бразилия или Руския олимпийски комитет, които играят в 1/4-финал №4 днес от 15,30 часа.

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ – ТУРЦИЯ 3:2 (17:25, 25:17, 28:26, 18:25, 15:13)

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ: Хуе Сеон Йеум 2, Ким Йеон Куанг 28, Йеонгах Парк 16, Хио Жим Янг 11, Су Жи Ким 3, Хеейин Ким 9 – Жийонг О-либеро (Союнг Лии 2, Хиежин Ан 2, Еунжин Парк 2, Жиюн Йеонг 4, Сеунгю Пио)

Старши треньор: СТЕФАНО ЛАВАРИНИ

ТУРЦИЯ: Джансу Йозбай 2, Мерием Боз 24, Еда Ердем Дюндар 15, Мелиха Исмаилоолу 8, Зехра Гюнеш 14, Ханде Баладън 3 – Симге Шебнем Акоз-либеро (Тууба Шеноолу 8, Шейма Ерджан 4, Нац Айдемир 1, Ебрар Каракурт 7)

Старши треньор: ДЖОВАНИ ГУИДЕТИ.