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Промени в движението на Пловдив заради сблъсъка между Локо (Пд) и Копенхаген

  • 3 август 2021 | 09:53
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Отборър на Локомотив (Пловдив) обяви промени в движението на града заради мача с Копонхаген в четвъртък вечер. Ето какво написаха "смърфовете":

Локо (Пд) срещу грузинци или турци, ако отстрани Копенхаген
Локо (Пд) срещу грузинци или турци, ако отстрани Копенхаген

"Част от улиците около стадиона в парк „Лаута“ ще са затворени за движение на пътни превозни средства на 5 август (четвъртък) от 17:00 до 22:00 часа, информират от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Причината е футболният мач от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите между отборите на ПФК „Локомотив“ (Пловдив) и ФК „Копенхаген“ (Дания).

ВАЖНО: Феновете на Локомотив ще могат да паркират свободно и безплатно на ул. „Проф. Цветан Лазаров“ от 17:00ч.

Спира се движението по ул. „Лев Толстой“ – от кръстовището с бул. „Санкт Петербург“ до кръстовището с ул. „Проф. Цветан Лазаров“, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ – от кръстовището с ул. „Лев Толстой“ до кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев“, и ул. „Димитър Ризов“ – от кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев“ до кръстовището с бул. „Освобождение“.

Маршрутите на 7 автобусни линии – № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 – от градския транспорт се променят, както следва:

Линия №9 (завод „Юрий Гагарин“ – ЖР “Тракия“-А12): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока: ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. „Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №10 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“- А12): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, обръщалото – ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока: ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011 , десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №21 (ТК „Марица“ – ЖР „Тракия“-А12): ул.„Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №25 (АПК „Тракия“ – ЖР „Тракия“-А12): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №29 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“- А12): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №66 (кв. „Прослав“ – ЖР „Тракия“-А12): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №99 (ПУ „Паисий Хилендарски“ – ЖР „Тракия“-А12): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев” обръщалото – ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока: ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема".

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