Всички медалисти от десетия ден на Олимпийските игри в Токио 2020
Всички медалисти от десетия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 20 финала, след като в два класа на ветроходството бяха отложени за вторник):
лека атлетика, скок дължина, мъже:
1. Милтиадис Тентоглу (Гърция) - 8.41 метра
2. Хуан Мигел Ечебария (Куба) - 8.41
3. Майкел Масо (Куба) - 8.21
лека атлетика, 100 метра с препятствия, жени:
1. Джазмин Камачо-Куин (Пуерто Рико) - 12.37 секунди
2. Кендра Харисън (САЩ) - 12.52
3. Мегън Тапър (Ямайка) - 12.55
лека атлетика, 3000 метра стипълчейз, мъже:
1. Суфиан Ел Бакали (Мароко)
2. Ламеча Гирма (Етиопия)
3. Бенджамин Кигън (Кения)
лека атлетика, 5000 метра, жени:
1. Сифан Хасан (Нидерландия) - 14:36.79 минути
2. Хелън Обири (Кения) - 14:38.36
3. Гудаф Цегай (Етиопия) - 14:38.87
лека атлетика, диск, жени:
1. Валъри Олман (САЩ) - 68.98 метра
2. Кристин Пуденц (Германия) - 66.86
3. Яйме Перес (Куба) - 65.72
бадминтон, двойки жени:
1. Грейсия Поли и Априяни Рахаю (Индонедия)
2. Чън Цин Чън и Цзя И Фан (Китай)
3. Ким Со-йон и Кон Хи-йонг (Република Корея)
бадминтон, сингъл мъже:
1. Виктор Акселсен (Дания)
2. Лун Чън (Китай)
3. Антони Синисука Гинтинг (Индонезия)
спортна стрелба, 25 метра бърза стрелба с пистолет, мъже:
1. Жан Кикампуа (Франция) - 34 точки
2. Леурис Пупо (Куба) - 29
3. Юехун Ли (Китай) - 26
спортна стрелба, 50 метра пушка от три положения, мъже:
1. Чжан Чанхун (Китай) - 466.0 точки, световен рекорд
2. Сергей Каменски (Русия) - 464.2
3. Миленко Себич (Сърбия) - 448.2
спортна гимнастика, халки, мъже:
1. Ян Ли (Китай) - 15.500 точки
2. Хао Ю (Китай) - 15.300
3. Елефтериос Петруниас (Гърция) - 15.200
спортна гимнастика, земя, жени:
1. Джейд Кери (САЩ) - 14.366 точки
2. Ванеса Ферари (Италия) - 14.200
3. Мая Мураками (Япония) и Ангелина Мелникова (РОК) - 14.166
спортна гимнастика, прескок, мъже:
1. Джи-Хван Син (Република Корея) - 14.783 точки
2. Денис Аблязин (РОК) - 14.783
3. Артур Давтян (Армения) - 14.733
вдигане на тежести, категория до 87 кг, жени:
1. Чжоуюй Ван (Китай) - 270 кг двубой (изхвърляне 120 кг и изтласкване 150 кг)
2. Тамара Яхаира Саласар Арсе (Еквадор) - 263 кг (113 кг и 150 кг)
3. Крисмери Доминга Сантана Пегеро (Доминиканска република) - 256 кг (116 кг и 140 кг)
вдигане на тежести, категория над 87 кг, жени:
1. Ли Вънвън (Китай) - 320 кг двубой (140 кг в изхвърлянето и 180 кг в изтласкването) - трите са олимпийски рекорди
2. Емили Джейд Кембъл (Великобритания)- 283 кг (122 кг и 161 кг)
3. Сара Роблес (САЩ) - 282 кг (128 кг и 154 кг)
колоездене на писта, отборен спринт, жени:
1. Китай (Бао Шанцзю и Чжун Тяншъ)
2. Германия (Леа Софи Фридрих и Ема Хинце)
3. Руски олимпийски комитет (Дария Шмельова и Анастасия Войнова)
конен спорт, всестранна езда, отборно:
1. Великобритания - 86.30 наказателни точки
2. Австралия - 100.20
3. Франция - 101.50
конен спорт, всестранна езда, индивидуално:
1. Юлия Краевски с кон Аманд де Б'Невил (Германия) - 26 наказателни точки
2. Том Макюън (Великобритания) с кон Толедо де Керсер - 29.30
3. Андрю Хой (Австралия) с кон Васили де Ласос - 29.60
борба, класически стил, 60 кг:
1. Луис Орта (Куба)
2. Кеничиро Фумита (Япония)
3. Сергей Емелин (Руски олимпийски комитет) и Сайликъ Валихан (Китай)
борба, класически стил, 130 кг:
1. Михаин Лопес (Куба)
2. Якоби Каджая (Грузия)
3. Риза Каяалп (Турция) и Сергей Семьонов (Руски олимпийски комитет)
борба, категория 76 кг, жени:
1. Алине Ротер-Фокен (Германия)
2. Аделин Грей (САЩ)
3. Ясмин Адар (Турция) и Цян Чжоу (Китай)
Снимки: Gettyimages