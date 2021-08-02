Всички медалисти от десетия ден на Олимпийските игри в Токио 2020

Всички медалисти от десетия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 20 финала, след като в два класа на ветроходството бяха отложени за вторник):

лека атлетика, скок дължина, мъже:

1. Милтиадис Тентоглу (Гърция) - 8.41 метра

2. Хуан Мигел Ечебария (Куба) - 8.41

3. Майкел Масо (Куба) - 8.21

лека атлетика, 100 метра с препятствия, жени:

1. Джазмин Камачо-Куин (Пуерто Рико) - 12.37 секунди

2. Кендра Харисън (САЩ) - 12.52

3. Мегън Тапър (Ямайка) - 12.55

лека атлетика, 3000 метра стипълчейз, мъже:

1. Суфиан Ел Бакали (Мароко)

2. Ламеча Гирма (Етиопия)

3. Бенджамин Кигън (Кения)

лека атлетика, 5000 метра, жени:

1. Сифан Хасан (Нидерландия) - 14:36.79 минути

2. Хелън Обири (Кения) - 14:38.36

3. Гудаф Цегай (Етиопия) - 14:38.87

лека атлетика, диск, жени:

1. Валъри Олман (САЩ) - 68.98 метра

2. Кристин Пуденц (Германия) - 66.86

3. Яйме Перес (Куба) - 65.72

бадминтон, двойки жени:

1. Грейсия Поли и Априяни Рахаю (Индонедия)

2. Чън Цин Чън и Цзя И Фан (Китай)

3. Ким Со-йон и Кон Хи-йонг (Република Корея)

бадминтон, сингъл мъже:

1. Виктор Акселсен (Дания)

2. Лун Чън (Китай)

3. Антони Синисука Гинтинг (Индонезия)

спортна стрелба, 25 метра бърза стрелба с пистолет, мъже:

1. Жан Кикампуа (Франция) - 34 точки

2. Леурис Пупо (Куба) - 29

3. Юехун Ли (Китай) - 26

спортна стрелба, 50 метра пушка от три положения, мъже:

1. Чжан Чанхун (Китай) - 466.0 точки, световен рекорд

2. Сергей Каменски (Русия) - 464.2

3. Миленко Себич (Сърбия) - 448.2

спортна гимнастика, халки, мъже:

1. Ян Ли (Китай) - 15.500 точки

2. Хао Ю (Китай) - 15.300

3. Елефтериос Петруниас (Гърция) - 15.200

спортна гимнастика, земя, жени:

1. Джейд Кери (САЩ) - 14.366 точки

2. Ванеса Ферари (Италия) - 14.200

3. Мая Мураками (Япония) и Ангелина Мелникова (РОК) - 14.166

спортна гимнастика, прескок, мъже:

1. Джи-Хван Син (Република Корея) - 14.783 точки

2. Денис Аблязин (РОК) - 14.783

3. Артур Давтян (Армения) - 14.733

вдигане на тежести, категория до 87 кг, жени:

1. Чжоуюй Ван (Китай) - 270 кг двубой (изхвърляне 120 кг и изтласкване 150 кг)

2. Тамара Яхаира Саласар Арсе (Еквадор) - 263 кг (113 кг и 150 кг)

3. Крисмери Доминга Сантана Пегеро (Доминиканска република) - 256 кг (116 кг и 140 кг)

вдигане на тежести, категория над 87 кг, жени:

1. Ли Вънвън (Китай) - 320 кг двубой (140 кг в изхвърлянето и 180 кг в изтласкването) - трите са олимпийски рекорди

2. Емили Джейд Кембъл (Великобритания)- 283 кг (122 кг и 161 кг)

3. Сара Роблес (САЩ) - 282 кг (128 кг и 154 кг)

колоездене на писта, отборен спринт, жени:

1. Китай (Бао Шанцзю и Чжун Тяншъ)

2. Германия (Леа Софи Фридрих и Ема Хинце)

3. Руски олимпийски комитет (Дария Шмельова и Анастасия Войнова)

конен спорт, всестранна езда, отборно:

1. Великобритания - 86.30 наказателни точки

2. Австралия - 100.20

3. Франция - 101.50

конен спорт, всестранна езда, индивидуално:

1. Юлия Краевски с кон Аманд де Б'Невил (Германия) - 26 наказателни точки

2. Том Макюън (Великобритания) с кон Толедо де Керсер - 29.30

3. Андрю Хой (Австралия) с кон Васили де Ласос - 29.60

борба, класически стил, 60 кг:

1. Луис Орта (Куба)

2. Кеничиро Фумита (Япония)

3. Сергей Емелин (Руски олимпийски комитет) и Сайликъ Валихан (Китай)

борба, класически стил, 130 кг:

1. Михаин Лопес (Куба)

2. Якоби Каджая (Грузия)

3. Риза Каяалп (Турция) и Сергей Семьонов (Руски олимпийски комитет)

борба, категория 76 кг, жени:

1. Алине Ротер-Фокен (Германия)

2. Аделин Грей (САЩ)

3. Ясмин Адар (Турция) и Цян Чжоу (Китай)

Снимки: Gettyimages