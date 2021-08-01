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Всички медалисти от деветия ден на Олимпийските игри в Токио

  • 1 август 2021 | 17:33
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Всички медалисти от деветия ден на Олимпийските игри в Токио

Всички медалисти от деветия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 25 финала):

лека атлетика, гюле, жени:

1. Лицзяо Гун (Китай) - 20.58 метра

2. Рейвън Сондърс (САЩ) - 19.79

3. Валъри Адамс (Нова Зеландия) - 19.62

лека атлетика, скок на височина, мъже:

1. Мутаз Баршим (Катар) - 2.37 метра

1. Джанмарко Тамбери (Италия) - 2.37

3. Максим Недосеков (Беларус) - 2.37

лека атлетика, троен скок, жени:

1. Юлимар Рохас (Венецуела) - 15.67 метра, световен рекорд

2. Патрисия Мамона (Португалия) - 15.01

3. Ана Пелетейро (Испания) - 14.87

лека атлетика, 100 метра, мъже:

1. Ламонт Джейкъбс (Италия) - 9.80 секунди, европейски рекорд

2. Фред Керли (САЩ) - 9.84

3. Андре де Грас (Канада) - 9.89

плуване, 50 метра свободен стил, мъже:

1. Кейлъб Дресел (САЩ) - 21.07 секунди, олимпийски рекорд

2. Флоран Маноду (Франция) - 21.55

3. Бруно Фратуш (Бразилия) - 21.57

плуване, 50 метра свободен стил, жени:

1. Ема МакКион (Австралия)- 23.81 секунди, олимпийски рекорд

2. Сара Шьострьом (Швеция) - 24.07

3. Перниле Блуме (Дания) - 24.21

плуване, 1500 метра свободен стил, мъже:

1. Робърт Финк (САЩ) - 14:39.65 минути

2. Михайло Романчук (Украйна) - 14:40.66

3. Флориан Велброк (Германия) - 14:40.91

плуване, 4 по 100 метра съчетано плуване, жени:

1. Австралия (Кайли МакКиоун, Челси Ходжис, Ема МакКион и Кейт Кембъл) - 3:51.60 минути, олимпийски рекорд

2. САЩ - 3:51.73

3. Канада - 3:52.60

плуване, 4 по 100 метра съчетано плуване, мъже:

1. САЩ (Райън Мърфи, Майкъл Андрю, Кейлъб Дресел и Зак Епъл) - 3:26.78 минути, световен рекорд

2. Великобритания - 3:27.51 минути, европейски рекорд

3. Италия - 3:29.17

скокове във вода, 3-метров трамплин, жени:

1. Тинмао Шъ (Китай) - 383.50 точки

2. Хан Ван (Китай) - 348.75

3. Криста Палмър (САЩ) - 343.75

колоездене, БМХ свободен стил, жени:

1. Шарлът Уортингтън (Великобритания) - 97.50 точки

2. Хана Робъртс (САЩ) - 96.10

3. Никита Дюкароз (Швейцария) - 89.20

колоездене, БМХ свободен стил, мъже:

1. Мартин Лоугън (Австралия) - 93.30 точки

2. Даниел Дерс (Венецуела) - 92.05

3. Деклан Брукс (Великобритания) - 90.80

ветроходство, клас "Лазер", мъже:

1. Мат Уиърн (Австралия) - 53 наказателни точки

2. Тончи Стипанович (Хърватия) - 82

3. Херман Томасгаард (Норвегия) - 85

ветроходство, клас "Лазер Радиал", жени:

1. Ане-Мари Риндом (Дания) - 78 наказателни точки

2. Йозефин Олсон (Швеция) - 81

3. Марит Боувмеестер (Нидерландия) - 83

голф, мъже:

1. Ксандер Шайфеле (САЩ)

2. Рори Сабатини (Словакия)

3. Пан Чън-цун (Тайван)

тенис, двойки жени:

1. Чехия (Барбора Крейчикова и Катержина Синякова)

2. Швейцария (Белинда Бенчич и Виктория Голубич)

3. Бразилия (Лаура Пигоси и Луиза Стефани)

тенис, смесени двойки:

1. Анастасия Павлюченкова/Андрей Рубльов (Руски олимпийски комитет)

2. Елена Веснина/Аслан Карацев (Руски олимпийски комитет)

3. Ашли Барти/Джон Пиърс (Австралия)

тенис, сингъл мъже:

1. Александър Зверев (Германия)

2. Карен Хачанов (Руски олимпийски комитет)

3. Пабло Кареньо Буста (Испания)

спортна гимнастика, земя, мъже:

1. Артьом Долгопят (Израел) - 14.933 точки

2. Мигел Рейдърли Сапата (Испания) - 14.933

3. Жотън Сян (Китай) - 14.766

спортна гимнастика, кон с гривни, мъже:

1. Макс Уитлок (Великобритания)

2. Чъ-кай Ли (Тайван)

3. Кадзума Кая (Япония)

спортна гимнастика, прескок, жени:

1. Ребека Андраде (Бразилия) - 15.083 точки

2. Микейла Скинър (САЩ) - 14.916

3. Со-Джон Йо (Република Корея) - 14.733

спортна гимнастика, смесена успоредка, жени:

1. Нина Дервел (Белгия) - 15.200 точки

2. Анастасия Илянкова (РОК) - 14.833

3. Суниса Лий (САЩ) - 14.500

фехтовка, отборно рапира, мъже:

1. Франция

2. Руски олимпийски комитет

3. САЩ

бадминтон, сингъл жени:

1. Юйфей Чън (Китай)

2. Цу-Ин Тай (Тайван)

3. Пусарла Синду (Индия)

вдигане на тежести, категория до 76 кг, жени:

1. Нейси Дахомес Барера (Еквадор) - 263 кг двубой (изхвърляне 118 кг и изтласкване 145 кг)

2. Катрин Елизабет Ние (САЩ) - 249 кг (111 кг и 138 кг)

3. Ареми Фуентес Савала (Мексико) - 245 кг (108 кг и 137 кг)

Снимки: Gettyimages

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