Всички медалисти от деветия ден на Олимпийските игри в Токио
Всички медалисти от деветия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 25 финала):
лека атлетика, гюле, жени:
1. Лицзяо Гун (Китай) - 20.58 метра
2. Рейвън Сондърс (САЩ) - 19.79
3. Валъри Адамс (Нова Зеландия) - 19.62
лека атлетика, скок на височина, мъже:
1. Мутаз Баршим (Катар) - 2.37 метра
1. Джанмарко Тамбери (Италия) - 2.37
3. Максим Недосеков (Беларус) - 2.37
лека атлетика, троен скок, жени:
1. Юлимар Рохас (Венецуела) - 15.67 метра, световен рекорд
2. Патрисия Мамона (Португалия) - 15.01
3. Ана Пелетейро (Испания) - 14.87
лека атлетика, 100 метра, мъже:
1. Ламонт Джейкъбс (Италия) - 9.80 секунди, европейски рекорд
2. Фред Керли (САЩ) - 9.84
3. Андре де Грас (Канада) - 9.89
плуване, 50 метра свободен стил, мъже:
1. Кейлъб Дресел (САЩ) - 21.07 секунди, олимпийски рекорд
2. Флоран Маноду (Франция) - 21.55
3. Бруно Фратуш (Бразилия) - 21.57
плуване, 50 метра свободен стил, жени:
1. Ема МакКион (Австралия)- 23.81 секунди, олимпийски рекорд
2. Сара Шьострьом (Швеция) - 24.07
3. Перниле Блуме (Дания) - 24.21
плуване, 1500 метра свободен стил, мъже:
1. Робърт Финк (САЩ) - 14:39.65 минути
2. Михайло Романчук (Украйна) - 14:40.66
3. Флориан Велброк (Германия) - 14:40.91
плуване, 4 по 100 метра съчетано плуване, жени:
1. Австралия (Кайли МакКиоун, Челси Ходжис, Ема МакКион и Кейт Кембъл) - 3:51.60 минути, олимпийски рекорд
2. САЩ - 3:51.73
3. Канада - 3:52.60
плуване, 4 по 100 метра съчетано плуване, мъже:
1. САЩ (Райън Мърфи, Майкъл Андрю, Кейлъб Дресел и Зак Епъл) - 3:26.78 минути, световен рекорд
2. Великобритания - 3:27.51 минути, европейски рекорд
3. Италия - 3:29.17
скокове във вода, 3-метров трамплин, жени:
1. Тинмао Шъ (Китай) - 383.50 точки
2. Хан Ван (Китай) - 348.75
3. Криста Палмър (САЩ) - 343.75
колоездене, БМХ свободен стил, жени:
1. Шарлът Уортингтън (Великобритания) - 97.50 точки
2. Хана Робъртс (САЩ) - 96.10
3. Никита Дюкароз (Швейцария) - 89.20
колоездене, БМХ свободен стил, мъже:
1. Мартин Лоугън (Австралия) - 93.30 точки
2. Даниел Дерс (Венецуела) - 92.05
3. Деклан Брукс (Великобритания) - 90.80
ветроходство, клас "Лазер", мъже:
1. Мат Уиърн (Австралия) - 53 наказателни точки
2. Тончи Стипанович (Хърватия) - 82
3. Херман Томасгаард (Норвегия) - 85
ветроходство, клас "Лазер Радиал", жени:
1. Ане-Мари Риндом (Дания) - 78 наказателни точки
2. Йозефин Олсон (Швеция) - 81
3. Марит Боувмеестер (Нидерландия) - 83
голф, мъже:
1. Ксандер Шайфеле (САЩ)
2. Рори Сабатини (Словакия)
3. Пан Чън-цун (Тайван)
тенис, двойки жени:
1. Чехия (Барбора Крейчикова и Катержина Синякова)
2. Швейцария (Белинда Бенчич и Виктория Голубич)
3. Бразилия (Лаура Пигоси и Луиза Стефани)
тенис, смесени двойки:
1. Анастасия Павлюченкова/Андрей Рубльов (Руски олимпийски комитет)
2. Елена Веснина/Аслан Карацев (Руски олимпийски комитет)
3. Ашли Барти/Джон Пиърс (Австралия)
тенис, сингъл мъже:
1. Александър Зверев (Германия)
2. Карен Хачанов (Руски олимпийски комитет)
3. Пабло Кареньо Буста (Испания)
спортна гимнастика, земя, мъже:
1. Артьом Долгопят (Израел) - 14.933 точки
2. Мигел Рейдърли Сапата (Испания) - 14.933
3. Жотън Сян (Китай) - 14.766
спортна гимнастика, кон с гривни, мъже:
1. Макс Уитлок (Великобритания)
2. Чъ-кай Ли (Тайван)
3. Кадзума Кая (Япония)
спортна гимнастика, прескок, жени:
1. Ребека Андраде (Бразилия) - 15.083 точки
2. Микейла Скинър (САЩ) - 14.916
3. Со-Джон Йо (Република Корея) - 14.733
спортна гимнастика, смесена успоредка, жени:
1. Нина Дервел (Белгия) - 15.200 точки
2. Анастасия Илянкова (РОК) - 14.833
3. Суниса Лий (САЩ) - 14.500
фехтовка, отборно рапира, мъже:
1. Франция
2. Руски олимпийски комитет
3. САЩ
бадминтон, сингъл жени:
1. Юйфей Чън (Китай)
2. Цу-Ин Тай (Тайван)
3. Пусарла Синду (Индия)
вдигане на тежести, категория до 76 кг, жени:
1. Нейси Дахомес Барера (Еквадор) - 263 кг двубой (изхвърляне 118 кг и изтласкване 145 кг)
2. Катрин Елизабет Ние (САЩ) - 249 кг (111 кг и 138 кг)
3. Ареми Фуентес Савала (Мексико) - 245 кг (108 кг и 137 кг)
Снимки: Gettyimages