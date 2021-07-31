Китай води в класирането по медали след осмия ден на Олимпиадата в Токио
Класиране по медали след края на осмия ден на 32-рите олимпийски игри в Токио:
1. Китай 21 златни, 13 сребърни, 12 бронзови, общо 46
2. Япония 17 5 8 30
3. САЩ 16 17 13 46
4. РОК 11 15 11 37
5. Австралия 10 3 14 27
6. Великобритания 8 9 11 28
7. Южна Корея 5 4 7 16
8. Франция 4 9 6 19
9. Нидерландия 4 7 5 16
10. Нова Зеландия 4 3 3 10
11. Германия 3 4 10 17
12. Канада 3 4 5 12
13. Швейцария 3 3 4 10
14. Чехия 3 3 1 7
15. Хърватия 3 1 2 6
16. Италия 2 8 14 24
17. Тайван 2 2 3 7
18. Унгария 2 2 2 6
19. Словения 2 1 1 4
20. Косово 2 0 0 2
21. Бразилия 1 3 4 8
22. Грузия 1 3 1 5
23. Румъния 1 3 0 4
24. Испания 1 2 2 5
25. Хонконг 1 2 0 3
. Южна Африка 1 2 0 3
27. Австрия 1 1 3 5
28. Сърбия 1 1 2 4
29. Ямайка 1 1 1 3
30. Норвегия 1 1 0 2
. Полша 1 1 0 2
. Швеция 1 1 0 2
. Словакия 1 1 0 2
. Тунис 1 1 0 2
35. Турция 1 0 2 3
36. Естония 1 0 1 2
. Фиджи 1 0 1 2
. Ирландия 1 0 1 2
. Узбекистан 1 0 1 2
40. Belarus 1 0 0 1
. Беларус 1 0 0 1
. Еквадор 1 0 0 1
. Гърция 1 0 0 1
. Иран 1 0 0 1
. Катар 1 0 0 1
. Латвия 1 0 0 1
. Филипини 1 0 0 1
. Тайланд 1 0 0 1
. Етиопия 1 0 0 1
50. Колумбия 0 2 1 3
51. Доминиканска република 0 2 0 2
. Венецуела 0 2 0 2
53. Индонезия 0 1 2 3
. Монголия 0 1 2 3
55. Белгия 0 1 1 2
. Дания 0 1 1 2
. Куба 0 1 1 2
. Сан Марино 0 1 1 2
. Уганда 0 1 1 2
60. БЪЛГАРИЯ 0 1 0 1
. Индия 0 1 0 1
. Йордания 0 1 0 1
. Северна Македония 0 1 0 1
. Туркменистан 0 1 0 1
65. Украйна 0 0 5 5
66. Казахстан 0 0 3 3
67. Израел 0 0 2 2
. Мексико 0 0 2 2
. Египет 0 0 2 2
70. Аржентина 0 0 1 1
. Азербайджан 0 0 1 1
. Кот д'Ивоар 0 0 1 1
. Финландия 0 0 1 1
. Кувейт 0 0 1 1
. Малайзия 0 0 1 1
. Португалия 0 0 1 1
Снимки: Gettyimages