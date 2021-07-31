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  3. Китай води в класирането по медали след осмия ден на Олимпиадата в Токио

Китай води в класирането по медали след осмия ден на Олимпиадата в Токио

  • 31 юли 2021 | 18:57
  • 2004
  • 3
Китай води в класирането по медали след осмия ден на Олимпиадата в Токио

Класиране по медали след края на осмия ден на 32-рите олимпийски игри в Токио:

1. Китай 21 златни, 13 сребърни, 12 бронзови, общо 46

2. Япония 17 5 8 30

3. САЩ 16 17 13 46

4. РОК 11 15 11 37

5. Австралия 10 3 14 27

6. Великобритания 8 9 11 28

7. Южна Корея 5 4 7 16

8. Франция 4 9 6 19

9. Нидерландия 4 7 5 16

10. Нова Зеландия 4 3 3 10

11. Германия 3 4 10 17

12. Канада 3 4 5 12

13. Швейцария 3 3 4 10

14. Чехия 3 3 1 7

15. Хърватия 3 1 2 6

16. Италия 2 8 14 24

17. Тайван 2 2 3 7

18. Унгария 2 2 2 6

19. Словения 2 1 1 4

20. Косово 2 0 0 2

21. Бразилия 1 3 4 8

22. Грузия 1 3 1 5

23. Румъния 1 3 0 4

24. Испания 1 2 2 5

25. Хонконг 1 2 0 3

. Южна Африка 1 2 0 3

27. Австрия 1 1 3 5

28. Сърбия 1 1 2 4

29. Ямайка 1 1 1 3

30. Норвегия 1 1 0 2

. Полша 1 1 0 2

. Швеция 1 1 0 2

. Словакия 1 1 0 2

. Тунис 1 1 0 2

35. Турция 1 0 2 3

36. Естония 1 0 1 2

. Фиджи 1 0 1 2

. Ирландия 1 0 1 2

. Узбекистан 1 0 1 2

40. Belarus 1 0 0 1

. Беларус 1 0 0 1

. Еквадор 1 0 0 1

. Гърция 1 0 0 1

. Иран 1 0 0 1

. Катар 1 0 0 1

. Латвия 1 0 0 1

. Филипини 1 0 0 1

. Тайланд 1 0 0 1

. Етиопия 1 0 0 1

50. Колумбия 0 2 1 3

51. Доминиканска република 0 2 0 2

. Венецуела 0 2 0 2

53. Индонезия 0 1 2 3

. Монголия 0 1 2 3

55. Белгия 0 1 1 2

. Дания 0 1 1 2

. Куба 0 1 1 2

. Сан Марино 0 1 1 2

. Уганда 0 1 1 2

60. БЪЛГАРИЯ 0 1 0 1

. Индия 0 1 0 1

. Йордания 0 1 0 1

. Северна Македония 0 1 0 1

. Туркменистан 0 1 0 1

65. Украйна 0 0 5 5

66. Казахстан 0 0 3 3

67. Израел 0 0 2 2

. Мексико 0 0 2 2

. Египет 0 0 2 2

70. Аржентина 0 0 1 1

. Азербайджан 0 0 1 1

. Кот д'Ивоар 0 0 1 1

. Финландия 0 0 1 1

. Кувейт 0 0 1 1

. Малайзия 0 0 1 1

. Португалия 0 0 1 1

Снимки: Gettyimages

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