Всички медалисти от осмия ден на олимпийските игри в Токио

Всички медалисти от осмия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 21 финала):

лека атлетика, 100 метра, жени:

1. Илейн Томпсън-Хера (Ямайка) - 10.61 секунди, олимпийски рекорд

2. Шели-Ан Фрейзър-Прайс (Ямайка) - 10.74

3. Шерика Джаксън (Ямайка) - 10.76

лека атлетика, диск, мъже:

1. Даниел Стол (Швеция) - 68.90 метра

2. Симон Петерсон (Швеция) - 67.39 метра

3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия) - 67.07 метра

лека атлетика, смесена щафета на 4 по 400 метра:

1. Полша (Карол Залевски, Наталия Качмарек, Юстина Швети-Ерсетич, Кайетан Душински) - 3:09.87 минути

2. Доминиканска република - 3:10.21

3. САЩ - 3:10.22

плуване, 100 метра бътерфлай, мъже:

1. Кейлъб Дресел (САЩ) - 49.45 секунди, световен рекорд

2. Крищоф Милак (Унгария) - 49.68

3. Ное Понти (Швейцария) - 50.74

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8. Йосиф Миладинов (България) - 51.49 секунди

плуване, 200 метра гръб, жени:

1. Кейли МакКион (Австралия) - 2:04.68 минути

2. Кайли Мос (Канада) - 2:05.42

3. Емили Сийбом (Австралия) - 2:06.17

плуване, 800 метра свободен стил, жени:

1. Кейти Ледецки (САЩ) - 8:12.57 минути

2. Ариарне Титмъс (Австралия) - 8:13.83

3. Симона Куадарела (Италия) - 8:18.35

плуване, 4 по 100 метра съчетано, смесена щафета:

1. Великобритания (Кейт Доусън, Адам Пийти, Джеймс Гай и Ана Хопкин - 3:37.58 минути, световен рекорд

2. Китай - 3:38.86

3. Австралия - 3:38.95

триатлон, смесена щафета:

1. Великобритания (Джесика Лермонт, Джонатан Браунлий, Джорджа Тейлър-Браун и Алекс Йей) - 1:23:41 час

2. САЩ - 1:23:55

3. Франция - 1:24:04

ветроходство, уиндсърф RS:X, жени:

1. Юнсю Лу (Китай)

2. Шарлин Пикон (Франция)

3. Ема Уотсън (Великобритания)

ветроходство, уиндсърф RS:X, мъже:

1. Киран Бадло (Нидерландия)

2. Тома Гояр (Франция)

3. Би Кун (Китай)

скокове на батут, мъже:

1. Иван Литвинович (Беларус)

2. Дун Дун (Китай)

3. Дилан Шмидт (Нова Зеландия)

стрелба, трап, смесени отбори:

1. Алберто Фернандес и Фатима Галвес (Испания)

2. Джанмарко Берти и Алесандра Перили (Сан Марино)

3. Брайън Бароуз и Меделин Бернау (САЩ)

стрелба с лък, индивидуално, мъже:

1. Мете Газоз (Турция)

2. Мауро Несполи (Италия)

3. Такахару Фурукава (Япония)

спортна стрелба, 50 метра пушка от три положения, жени:

1. Нина Кристен (Швейцария) - 463.9 точки - олимпийски рекорд

2. Юлия Зикова (РОК) - 461.9

3. Юлия Каримова (РОК) - 450.3

вдигане на тежести, категория до 81 кг, мъже:

1. Сяоцзюн Люй (Китай) - 374 кг двубой (170 кг в изхвърлянето и 204 кг в изтласкването) - три олимпийски рекорда

2. Закариъс Бона Мичел (Доминиканска република) - 367 кг (163 кг и 204 кг)

3. Антонино Пицолато (Италия) - 365 кг (165 кг и 200 кг)

вдигане на тежести, категория до 96 кг, мъже:

1. Фарес Ибрахим Елбах (Катар) - 402 кг двубой (олимпийски рекорд) (177 кг в изхвърлянето и 225 кг в итласкването (олимпийски рекорд)

2. Кейдомар Вайения Санчес (Венецуела) - 387 кг (177 кг и 210 кг)

3. Антон Плиесной (Грузия) - 387 кг (177 кг и 210 кг)

Ръгби-7, жени:

1. Нова Зеландия

2. Франция

3. Фиджи

джудо, смесено отборно състезание:

1. Франция (Клариса Агбенену, Аксел Клерже, Романе Дико, Теди Рине, Сара-Леони Сисик и Гийом Шен)

2. Япония (Чизуру Арай, Шойчиро Мукай, Акира Соне, Арън Улф, Цукаса Йошида и Шохей Оно)

3. Израел (Гили Шарир, Саги Муки, Раз Хершко, Петер Палчик, Тимна Леви и Тохар Бутбул) и Германия (Джована Скочимаро, Доминик Ресел, Ана-Мария Вагнер, Карл-Рихард Фрей, Тереза Щол и Себастиан Зайдел)

фехтовка, отборно сабя жени:

1. Руски олимпийски комитет (Олга Никитина, София Позднякова и София Великая)

2. Франция (Манон Брюне, Сесилия Берде и Шарлот Лембах)

3. Република Корея (Ким Джиейон, Со Джиейон и Юн Джису)

бадминтон, двойки мъже:

1. Ян Ли и Чъ-Лин Ван (Тайван)

2. Цзюнхуей Ли и Юйчън Лю (Китай)

3. Арън Чиа и У Ик Со (Малайзия)

тенис, сингъл жени:

1. Белинда Бенчич (Швейцария)

2. Маркета Вондроушова (Чехия)

3. Елина Свитолина (Украйна)

Снимки: Gettyimages