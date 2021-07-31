Всички медалисти от осмия ден на олимпийските игри в Токио
Всички медалисти от осмия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 21 финала):
лека атлетика, 100 метра, жени:
1. Илейн Томпсън-Хера (Ямайка) - 10.61 секунди, олимпийски рекорд
2. Шели-Ан Фрейзър-Прайс (Ямайка) - 10.74
3. Шерика Джаксън (Ямайка) - 10.76
лека атлетика, диск, мъже:
1. Даниел Стол (Швеция) - 68.90 метра
2. Симон Петерсон (Швеция) - 67.39 метра
3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия) - 67.07 метра
лека атлетика, смесена щафета на 4 по 400 метра:
1. Полша (Карол Залевски, Наталия Качмарек, Юстина Швети-Ерсетич, Кайетан Душински) - 3:09.87 минути
2. Доминиканска република - 3:10.21
3. САЩ - 3:10.22
плуване, 100 метра бътерфлай, мъже:
1. Кейлъб Дресел (САЩ) - 49.45 секунди, световен рекорд
2. Крищоф Милак (Унгария) - 49.68
3. Ное Понти (Швейцария) - 50.74
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8. Йосиф Миладинов (България) - 51.49 секунди
плуване, 200 метра гръб, жени:
1. Кейли МакКион (Австралия) - 2:04.68 минути
2. Кайли Мос (Канада) - 2:05.42
3. Емили Сийбом (Австралия) - 2:06.17
плуване, 800 метра свободен стил, жени:
1. Кейти Ледецки (САЩ) - 8:12.57 минути
2. Ариарне Титмъс (Австралия) - 8:13.83
3. Симона Куадарела (Италия) - 8:18.35
плуване, 4 по 100 метра съчетано, смесена щафета:
1. Великобритания (Кейт Доусън, Адам Пийти, Джеймс Гай и Ана Хопкин - 3:37.58 минути, световен рекорд
2. Китай - 3:38.86
3. Австралия - 3:38.95
триатлон, смесена щафета:
1. Великобритания (Джесика Лермонт, Джонатан Браунлий, Джорджа Тейлър-Браун и Алекс Йей) - 1:23:41 час
2. САЩ - 1:23:55
3. Франция - 1:24:04
ветроходство, уиндсърф RS:X, жени:
1. Юнсю Лу (Китай)
2. Шарлин Пикон (Франция)
3. Ема Уотсън (Великобритания)
ветроходство, уиндсърф RS:X, мъже:
1. Киран Бадло (Нидерландия)
2. Тома Гояр (Франция)
3. Би Кун (Китай)
скокове на батут, мъже:
1. Иван Литвинович (Беларус)
2. Дун Дун (Китай)
3. Дилан Шмидт (Нова Зеландия)
стрелба, трап, смесени отбори:
1. Алберто Фернандес и Фатима Галвес (Испания)
2. Джанмарко Берти и Алесандра Перили (Сан Марино)
3. Брайън Бароуз и Меделин Бернау (САЩ)
стрелба с лък, индивидуално, мъже:
1. Мете Газоз (Турция)
2. Мауро Несполи (Италия)
3. Такахару Фурукава (Япония)
спортна стрелба, 50 метра пушка от три положения, жени:
1. Нина Кристен (Швейцария) - 463.9 точки - олимпийски рекорд
2. Юлия Зикова (РОК) - 461.9
3. Юлия Каримова (РОК) - 450.3
вдигане на тежести, категория до 81 кг, мъже:
1. Сяоцзюн Люй (Китай) - 374 кг двубой (170 кг в изхвърлянето и 204 кг в изтласкването) - три олимпийски рекорда
2. Закариъс Бона Мичел (Доминиканска република) - 367 кг (163 кг и 204 кг)
3. Антонино Пицолато (Италия) - 365 кг (165 кг и 200 кг)
вдигане на тежести, категория до 96 кг, мъже:
1. Фарес Ибрахим Елбах (Катар) - 402 кг двубой (олимпийски рекорд) (177 кг в изхвърлянето и 225 кг в итласкването (олимпийски рекорд)
2. Кейдомар Вайения Санчес (Венецуела) - 387 кг (177 кг и 210 кг)
3. Антон Плиесной (Грузия) - 387 кг (177 кг и 210 кг)
Ръгби-7, жени:
1. Нова Зеландия
2. Франция
3. Фиджи
джудо, смесено отборно състезание:
1. Франция (Клариса Агбенену, Аксел Клерже, Романе Дико, Теди Рине, Сара-Леони Сисик и Гийом Шен)
2. Япония (Чизуру Арай, Шойчиро Мукай, Акира Соне, Арън Улф, Цукаса Йошида и Шохей Оно)
3. Израел (Гили Шарир, Саги Муки, Раз Хершко, Петер Палчик, Тимна Леви и Тохар Бутбул) и Германия (Джована Скочимаро, Доминик Ресел, Ана-Мария Вагнер, Карл-Рихард Фрей, Тереза Щол и Себастиан Зайдел)
фехтовка, отборно сабя жени:
1. Руски олимпийски комитет (Олга Никитина, София Позднякова и София Великая)
2. Франция (Манон Брюне, Сесилия Берде и Шарлот Лембах)
3. Република Корея (Ким Джиейон, Со Джиейон и Юн Джису)
бадминтон, двойки мъже:
1. Ян Ли и Чъ-Лин Ван (Тайван)
2. Цзюнхуей Ли и Юйчън Лю (Китай)
3. Арън Чиа и У Ик Со (Малайзия)
тенис, сингъл жени:
1. Белинда Бенчич (Швейцария)
2. Маркета Вондроушова (Чехия)
3. Елина Свитолина (Украйна)
Снимки: Gettyimages