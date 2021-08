Китаец с три олимпийски рекорда в категория до 81 кг в щангите

#Weightlifting Men's 81kg:



Snatch: 170kg (OR)

Clean & Jerk: 204kg (OR)

Total: 374kg (OR)



LYU Xiaojun showing us how it's DONE!🏋️‍♂️