Всички медалисти от седмия ден на Олимпийските игри в Токио 2020
Всички медалисти от седмия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 21 финала):
Плуване, 200 метра бруст, жени:
1. Татяна Схунмакер (Република Южна Африка) - 2:18.95 минути, световен рекорд
2. Лили Кинг (САЩ) - 2:19.92
3. Ани Лейзор (САЩ) - 2:20.84
Плуване, 100 метра свободен стил, жени:
1. Емма МакКиън (Австралия) - 51.96 секунди, олимпийски рекорд
2. Шивон Бернадет Хоуи (Хонконг) - 52.27
3. Кейт Кембъл (Австралия) - 52.52
Плуване, 200 метра гръб, мъже:
1. Евгени Рилов (Руски олимпийски комитет)- 1:53.27 минути, олимпийски рекорд
2. Райън Мърфи (САЩ) - 1:54.15
3. Люк Грийнбанк (Великобритания) - 1:54.72
Плуване, 200 метра съчетано, мъже:
1. Ван Шун (Китай) - 1:55.00 минути
2. Дънкан Скот (Великобритания) - 1:55.28
3. Джереми Депланш (Швейцария) - 1:56.17
Гребане, скиф, мъже:
1. Стефанос Дускос (Гърция) - 6:40.45 минути
2. Кетил Борх (Норвегия) - 6:41.66
3. Дамир Мартин (Хърватия) - 6:42.58
Гребане, скиф, жени:
1. Емма Туиг (Нова Зеландия) - 7:13.97 минути
2. Ханна Пракацен (Руски олимпийски комитет) - 7:17.39
3. Магдалена Лобинг (Австрия) - 7:19.72
Гребане, осморка с рулеви, жени:
1. Канада - 5:59.13 минути
2. Нова Зеландия - 6:00.04
3. Китай - 6:01.21
Гребане, осморка с рулеви, мъже:
1. Нова Зеландия - 5:24.64 минути
2. Германия - 5:25.60
3. Великобритания - 5:25.73
Спортна стрелба, 25 метра пистолет, жени:
1. Виталина Бацарашкина (Русия) - 38 точки, олимпийски рекорд
2. Миндун Ким (Република Корея) - 38
3. Сяо Цзяжуйсюан (Китай) - 29
4. АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА (БЪЛГАРИЯ) - 28
Стрелба с лък, индивидуално жени:
1. Ан Сан (Република Корея)
2. Елена Осипова (Руски олимпийски комитет)
3. Лучила Боари (Италия)
Колоездене, БМХ за мъже:
1. Нийк Киман (Нидерландия) - 39.053 секунди
2. Кай Уайт (Великобритания) - 39.167
3. Карлос Рамирес Йепес (Колумбия) - 40.572
Колоездене, БМХ за жени:
1. Бетани Шрийвър (Великобритания) - 44.358 секунди
2. Мариана Пахон (Колумбия) - 44.448
3. Мерел Смълдърс (Нидерландия) - 44.721
Скокове на батут, жени:
1. Сюеин Чжу (Китай) - 56.635 точки
2. Линлин Лю (Китай) - 56.350
3. Брайони Пейдж (Великобритания) - 55.735
Каяк, слалом в бързи води, мъже:
1. Иржи Пръскавец (Чехия) - 91.63 секунди
2. Якуб Григар (Словакия) - 94.85
3. Ханес Айгнер (Германия) - 97.11
Бадминтон, смесени двойки:
1. И Люй Ван и Дун Пин Хуан (Китай)
2. Съ Вей Чжън и Я Цюн Хуан (Китай)
3. Юта Ватанабе и Ариса Хигашино (Япония)
Джудо, категория над 78 кг, жени:
1. Акира Соне (Япония)
2. Идалис Ортис (Куба)
3. Ирина Киндзерская (Азербайджан) и Романи Дико (Франция)
Джудо, категория над 100 кг, мъже:
1. Лукаш Кръпалек (Чехия)
2. Гурам Тушишвили (Грузия)
3. Теди Рине (Франция) и Тамерлан Башаев (Руски олимпийски комитет)
Фехтовка, шпага отборно за мъже:
1. Япония (Масару Ямада, Коки Кано и Сатору Уяма)
2. Руски олимпийски комитет (Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов)
3. Република Корея (Йонджун Куон, Сангйонг Пак и Джео Сон)
Тенис, мъже двойки:
1. Никола Мектич и Мате Павич (Хърватия)
2. Марин Чилич и Иван Додиг (Хърватия)
3. Маркъс Даниел и Майкъл Винъс (Нова Зеландия)
Лека атлетика, 10 000 метра мъже:
1. Селемон Барега (Етиопия) - 27:43.22 минути
2. Джошуа Чептегей (Уганда) - 27:43.63
3. Джейкъб Киплимо (Уганда) - 27:43.88
Тенис на маса, сингъл мъже:
1. Ма Лун (Китай)
2. Фан Чжъндун (Китай)
3. Димитрий Овчаров (Германия)