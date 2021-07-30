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НА ЖИВО: СРЕБЪРНАТА МЕДАЛИСТКА АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА И МАРИЯ ГРОЗДЕВА СЕ ПРИБИРАТ ОТ ТОКИО
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Всички медалисти от седмия ден на Олимпийските игри в Токио 2020

  • 30 юли 2021 | 17:01
  • 2002
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Всички медалисти от седмия ден на Олимпийските игри в Токио 2020

Всички медалисти от седмия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 21 финала):

Плуване, 200 метра бруст, жени:

1. Татяна Схунмакер (Република Южна Африка) - 2:18.95 минути, световен рекорд

2. Лили Кинг (САЩ) - 2:19.92

3. Ани Лейзор (САЩ) - 2:20.84

Плуване, 100 метра свободен стил, жени:

1. Емма МакКиън (Австралия) - 51.96 секунди, олимпийски рекорд

2. Шивон Бернадет Хоуи (Хонконг) - 52.27

3. Кейт Кембъл (Австралия) - 52.52

Плуване, 200 метра гръб, мъже:

1. Евгени Рилов (Руски олимпийски комитет)- 1:53.27 минути, олимпийски рекорд

2. Райън Мърфи (САЩ) - 1:54.15

3. Люк Грийнбанк (Великобритания) - 1:54.72

Плуване, 200 метра съчетано, мъже:

1. Ван Шун (Китай) - 1:55.00 минути

2. Дънкан Скот (Великобритания) - 1:55.28

3. Джереми Депланш (Швейцария) - 1:56.17

Гребане, скиф, мъже:

1. Стефанос Дускос (Гърция) - 6:40.45 минути

2. Кетил Борх (Норвегия) - 6:41.66

3. Дамир Мартин (Хърватия) - 6:42.58

Гребане, скиф, жени:

1. Емма Туиг (Нова Зеландия) - 7:13.97 минути

2. Ханна Пракацен (Руски олимпийски комитет) - 7:17.39

3. Магдалена Лобинг (Австрия) - 7:19.72

Гребане, осморка с рулеви, жени:

1. Канада - 5:59.13 минути

2. Нова Зеландия - 6:00.04

3. Китай - 6:01.21

Гребане, осморка с рулеви, мъже:

1. Нова Зеландия - 5:24.64 минути

2. Германия - 5:25.60

3. Великобритания - 5:25.73

Спортна стрелба, 25 метра пистолет, жени:

1. Виталина Бацарашкина (Русия) - 38 точки, олимпийски рекорд

2. Миндун Ким (Република Корея) - 38

3. Сяо Цзяжуйсюан (Китай) - 29

4. АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА (БЪЛГАРИЯ) - 28

Стрелба с лък, индивидуално жени:

1. Ан Сан (Република Корея)

2. Елена Осипова (Руски олимпийски комитет)

3. Лучила Боари (Италия)

Колоездене, БМХ за мъже:

1. Нийк Киман (Нидерландия) - 39.053 секунди

2. Кай Уайт (Великобритания) - 39.167

3. Карлос Рамирес Йепес (Колумбия) - 40.572

Колоездене, БМХ за жени:

1. Бетани Шрийвър (Великобритания) - 44.358 секунди

2. Мариана Пахон (Колумбия) - 44.448

3. Мерел Смълдърс (Нидерландия) - 44.721

Скокове на батут, жени:

1. Сюеин Чжу (Китай) - 56.635 точки

2. Линлин Лю (Китай) - 56.350

3. Брайони Пейдж (Великобритания) - 55.735

Каяк, слалом в бързи води, мъже:

1. Иржи Пръскавец (Чехия) - 91.63 секунди

2. Якуб Григар (Словакия) - 94.85

3. Ханес Айгнер (Германия) - 97.11

Бадминтон, смесени двойки:

1. И Люй Ван и Дун Пин Хуан (Китай)

2. Съ Вей Чжън и Я Цюн Хуан (Китай)

3. Юта Ватанабе и Ариса Хигашино (Япония)

Джудо, категория над 78 кг, жени:

1. Акира Соне (Япония)

2. Идалис Ортис (Куба)

3. Ирина Киндзерская (Азербайджан) и Романи Дико (Франция)

Джудо, категория над 100 кг, мъже:

1. Лукаш Кръпалек (Чехия)

2. Гурам Тушишвили (Грузия)

3. Теди Рине (Франция) и Тамерлан Башаев (Руски олимпийски комитет)

Фехтовка, шпага отборно за мъже:

1. Япония (Масару Ямада, Коки Кано и Сатору Уяма)

2. Руски олимпийски комитет (Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов)

3. Република Корея (Йонджун Куон, Сангйонг Пак и Джео Сон)

Тенис, мъже двойки:

1. Никола Мектич и Мате Павич (Хърватия)

2. Марин Чилич и Иван Додиг (Хърватия)

3. Маркъс Даниел и Майкъл Винъс (Нова Зеландия)

Лека атлетика, 10 000 метра мъже:

1. Селемон Барега (Етиопия) - 27:43.22 минути

2. Джошуа Чептегей (Уганда) - 27:43.63

3. Джейкъб Киплимо (Уганда) - 27:43.88

Тенис на маса, сингъл мъже:

1. Ма Лун (Китай)

2. Фан Чжъндун (Китай)

3. Димитрий Овчаров (Германия)

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