Олимпийската програма на БНТ за днешния ден
Поредният ден от Олимпийските игри в Токио ще предложи много интересни състезания, а с вълнение ще следим и българското участие. Ето какво можете да гледате в каналите на БНТ днес:
БНТ1
3:00 Олимпийски игри Токио 2020: Лека атлетика, пряко предаване
4:30 Олимпийски игри Токио 2020: Плуване /финали/, Лека атлетика, пряко предаване /до 6:30/
12:30 Линия „Токио 2020“
13:00 Олимпийски игри Токио 2020: Лека атлетика, пряко предаване, Стрелба / спортен пистолет, жени/
15:45 Олимпийски игри Токио 2020: Волейбол /мъже/: Руски олимпийски комитет - Франция, пряко предаване /до 18:00/
22:00 Днес на Игрите, обзор на Олимпийските игри Токио 2020
БНТ3
3:00 Олимпийски игри Токио 2020: Лека атлетика, Гребане /финали/, пряко предаване
5:05 Олимпийски игри Токио 2020: Волейбол /мъже/: Бразилия - САЩ, пряко предаване
7:30 Олимпийски игри Токио 2020: Тенис /мъже/, полуфинална среща, Стрелба / спортен пистолет, жени/, пряко предаване /до 11:00/
12:30 Линия „Токио 2020“
13:00 Олимпийски игри Токио 2020: Плуване /серии/, пряко предаване,
15:45 Олимпийски игри Токио 2020: Волейбол /мъже/: Руски олимпийски комитет - Франция, пряко предаване /до 18:00/
22:00 Днес на Игрите, обзор на Олимпийските игри Токио 2020