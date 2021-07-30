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Олимпийската програма на БНТ за днешния ден

  • 30 юли 2021 | 02:06
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Олимпийската програма на БНТ за днешния ден

Поредният ден от Олимпийските игри в Токио ще предложи много интересни състезания, а с вълнение ще следим и българското участие. Ето какво можете да гледате в каналите на БНТ днес: 

БНТ1

3:00 Олимпийски игри Токио 2020: Лека атлетика, пряко предаване 
4:30 Олимпийски игри Токио 2020: Плуване /финали/, Лека атлетика, пряко предаване /до 6:30/ 
12:30 Линия „Токио 2020“ 
13:00 Олимпийски игри Токио 2020: Лека атлетика, пряко предаване, Стрелба / спортен пистолет, жени/ 
15:45 Олимпийски игри Токио 2020: Волейбол /мъже/: Руски олимпийски комитет - Франция, пряко предаване /до 18:00/ 
22:00 Днес на Игрите, обзор на Олимпийските игри Токио 2020 

БНТ3

3:00 Олимпийски игри Токио 2020: Лека атлетика, Гребане /финали/, пряко предаване 
5:05 Олимпийски игри Токио 2020: Волейбол /мъже/: Бразилия - САЩ, пряко предаване 
7:30 Олимпийски игри Токио 2020: Тенис /мъже/, полуфинална среща, Стрелба / спортен пистолет, жени/, пряко предаване /до 11:00/ 
12:30 Линия „Токио 2020“ 
13:00 Олимпийски игри Токио 2020: Плуване /серии/, пряко предаване, 
15:45 Олимпийски игри Токио 2020: Волейбол /мъже/: Руски олимпийски комитет - Франция, пряко предаване /до 18:00/ 
22:00 Днес на Игрите, обзор на Олимпийските игри Токио 2020

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