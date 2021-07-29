Всички медалисти от шестия ден на Игрите в Токио
Всички медалисти от шестия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 17 финала):
Плуване, 100 свободен стил, мъже:
1. Кейлъб Дресел (САЩ) - 47.02 секунди - олимпийски рекорд
2. Кайл Чалмърс (Австралия) - 47.09
3. Климент Колесников (Русия) - 47.44
Плуване, 4 по 200 метра свободен стил, жени:
1. Китай (Цзюнсюан Ян, Мухан Тан, Юфей Чжан и Бинцзе Ли) - 7:40.33 минути - световен рекорд
2. САЩ - 7:40.73
3. Австралия - 7:41.29
Плуване, 800 метра свободен стил, мъже:
1. Робърт Финке (САЩ) - 7:41.87 минути
2. Грегорио Палтриниери (Италия) - 7:42.11
3. Михайло Романчук (Украйна) - 7:42.33
Плуване, 200 метра бътерфлай, жени:
1. Юйфей Чжан (Китай) - 2:03.86 минути, олимпийски рекорд
2. Реган Смит (САЩ) - 2:05.30
3. Хали Фликингер (САЩ) - 2:05.65
Плуване, 200 метра бруст, мъже:
1. Зак Стъблъти-Кук (Австралия) - 2:06.38 минути
2. Арно Каманинга (Нидерландия - 2:07.01
3. Мати Матсон (Финландия) - 2:07.13
Гребане, двойка без рулеви за мъже:
1. Хърватия (Мартин Синкович и Валент Синкович) - 6:15.29 минути
2. Румъния (Мариус Козмюк и Киприан Тудоса) - 6:16.58
3. Дания (Фредерик Виставел и Йоахим Сутон) - 6:19.88
Гребане, двойка без рулеви за жени:
1. Нова Зеландия (Грейс Прендергаст и Кери Гоулър) - 6:50.19 минути
2. Руски олимпийски комитет (Елена Орябинская и Василиса Степанова) - 6:51.45
3. Канада (Кайли Филмър и Хилъри Янсенс) - 6:52.10
Гребане, двойка скул лека категория за мъже:
1. Ирландия (Финтън МакКарти и Пол О'Донован) - 6:06.43 минути
2. Германия (Джонатан Ромелман и Джейсън Озбърн) - 6:07.29
3. Италия (Стефано Опо и Пиетро Рута) - 6:14.30
Гребане, двойка скул лека категория за жени:
1. Италия (Валентина Родини и Федерика Чезарини) - 6:47.54 минути
2. Франция (Лаура Тарантола и Клер Бове) - 6:47.68
3. Нидерландия (Илзе Паулис и Марике Кейзер) - 6:48.03
Ловна стрелба, трап, жени:
1. Зузана Рехак Щефечекова (Словакия) - 43 точки, олимпийски рекорд
2. Кайли Браунинг (САЩ) - 42
3. Александра Перили (Сан Марино) - 29
Ловна стрелба, трап, мъже:
1. Иржи Липтак (Чехия) - 43 точки, олимпийски рекорд
2. Давид Костелечки (Чехия) - 43 точки
3. Матю Кауърд-Холи от Великобритания - 33 точки
Кану слалом в бързи води, жени:
1. Джесика Фокс (Австралия) - 105.04 секунди
2. Малъри Франклин (Великобритания) - 106.68
3. Андреа Херцог (Германия) - 109.13
Джудо, категория до 78 кг, жени:
1. Шори Хамада (Япония)
2. Мадлен Малонга (Франция)
3. Ана-Мария Вагнер (Германия) и Майра Агиар (Бразилия)
Джудо, категория до 100 кг, мъже:
1. Арън Улф (Япония)
2. Гу-ам Чо (Република Корея)
3. Нияз Илясов (РОК) и Жорже Фонсека (Португалия)
Спортна гимнастика, индивидуален многобоя, жени:
1. Суниса Лий (САЩ) - 57.433 точки
2. Ребека Андраде (Бразилия) - 57.298
3. Ангелина Мелникова (РОК) - 57.199
Тенис на маса, сингъл жени:
1. Чън Мън (Китай)
2. Сун Инша (Китай)
3. Мима Ито (Япония)
Фехтовка, рапира отборно за жени:
1. Руски олимпийски комитет
2. Франция
3. Италия