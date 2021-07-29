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Всички медалисти от шестия ден на Игрите в Токио

  • 29 юли 2021 | 16:53
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Всички медалисти от шестия ден на Игрите в Токио

Всички медалисти от шестия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 17 финала):

Плуване, 100 свободен стил, мъже:

1. Кейлъб Дресел (САЩ) - 47.02 секунди - олимпийски рекорд

2. Кайл Чалмърс (Австралия) - 47.09

3. Климент Колесников (Русия) - 47.44

Плуване, 4 по 200 метра свободен стил, жени:

1. Китай (Цзюнсюан Ян, Мухан Тан, Юфей Чжан и Бинцзе Ли) - 7:40.33 минути - световен рекорд

2. САЩ - 7:40.73

3. Австралия - 7:41.29

Плуване, 800 метра свободен стил, мъже:

1. Робърт Финке (САЩ) - 7:41.87 минути

2. Грегорио Палтриниери (Италия) - 7:42.11

3. Михайло Романчук (Украйна) - 7:42.33

Плуване, 200 метра бътерфлай, жени:

1. Юйфей Чжан (Китай) - 2:03.86 минути, олимпийски рекорд

2. Реган Смит (САЩ) - 2:05.30

3. Хали Фликингер (САЩ) - 2:05.65

Плуване, 200 метра бруст, мъже:

1. Зак Стъблъти-Кук (Австралия) - 2:06.38 минути

2. Арно Каманинга (Нидерландия - 2:07.01

3. Мати Матсон (Финландия) - 2:07.13

Гребане, двойка без рулеви за мъже:

1. Хърватия (Мартин Синкович и Валент Синкович) - 6:15.29 минути

2. Румъния (Мариус Козмюк и Киприан Тудоса) - 6:16.58

3. Дания (Фредерик Виставел и Йоахим Сутон) - 6:19.88

Гребане, двойка без рулеви за жени:

1. Нова Зеландия (Грейс Прендергаст и Кери Гоулър) - 6:50.19 минути

2. Руски олимпийски комитет (Елена Орябинская и Василиса Степанова) - 6:51.45

3. Канада (Кайли Филмър и Хилъри Янсенс) - 6:52.10

Гребане, двойка скул лека категория за мъже:

1. Ирландия (Финтън МакКарти и Пол О'Донован) - 6:06.43 минути

2. Германия (Джонатан Ромелман и Джейсън Озбърн) - 6:07.29

3. Италия (Стефано Опо и Пиетро Рута) - 6:14.30

Гребане, двойка скул лека категория за жени:

1. Италия (Валентина Родини и Федерика Чезарини) - 6:47.54 минути

2. Франция (Лаура Тарантола и Клер Бове) - 6:47.68

3. Нидерландия (Илзе Паулис и Марике Кейзер) - 6:48.03

Ловна стрелба, трап, жени:

1. Зузана Рехак Щефечекова (Словакия) - 43 точки, олимпийски рекорд

2. Кайли Браунинг (САЩ) - 42

3. Александра Перили (Сан Марино) - 29

Ловна стрелба, трап, мъже:

1. Иржи Липтак (Чехия) - 43 точки, олимпийски рекорд

2. Давид Костелечки (Чехия) - 43 точки

3. Матю Кауърд-Холи от Великобритания - 33 точки

Кану слалом в бързи води, жени:

1. Джесика Фокс (Австралия) - 105.04 секунди

2. Малъри Франклин (Великобритания) - 106.68

3. Андреа Херцог (Германия) - 109.13

Джудо, категория до 78 кг, жени:

1. Шори Хамада (Япония)

2. Мадлен Малонга (Франция)

3. Ана-Мария Вагнер (Германия) и Майра Агиар (Бразилия)

Джудо, категория до 100 кг, мъже:

1. Арън Улф (Япония)

2. Гу-ам Чо (Република Корея)

3. Нияз Илясов (РОК) и Жорже Фонсека (Португалия)

Спортна гимнастика, индивидуален многобоя, жени:

1. Суниса Лий (САЩ) - 57.433 точки

2. Ребека Андраде (Бразилия) - 57.298

3. Ангелина Мелникова (РОК) - 57.199

Тенис на маса, сингъл жени:

1. Чън Мън (Китай)

2. Сун Инша (Китай)

3. Мима Ито (Япония)

Фехтовка, рапира отборно за жени:

1. Руски олимпийски комитет

2. Франция

3. Италия

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