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Олимпийската програма на БНТ за днешния ден

  • 29 юли 2021 | 01:35
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Олимпийската програма на БНТ за днешния ден

Предстои пореден ден с нови интересни събития от Олимпийските игри в Токио. Ето какво ще може да гледате в програмите на БНТ днес.

БНТ1

3:00 Олимпийски игри Токио 2020

3:15 Олимпийски игри Токио 2020: Гребане /финали/, Плуване /финали/, пряко

предаване /до 7:00/

12:30 Линия „Токио 2020“

13:00 Олимпийски игри Токио 2020: Плуване /серии/, пряко предаване

15:00 Олимпийски игри Токио 2020: Баскетбол /мъже/: Испания - Аржентина, пряко

предаване, Плуване /финали/ /до 18:00/

21:00 Днес на Игрите, обзор на Олимпийските игри Токио 2020

БНТ3

3:15 Олимпийски игри Токио 2020: Гребане /финали/, Плуване /финали/, пряко

предаване /до 7:00/

12:30 Линия „Токио 2020“

13:00 Олимпийски игри Токио 2020: Плуване /серии/, пряко предаване

13:50 Олимпийски игри Токио 2020: Спортна гимнастика /многобой, мъже/,

Баскетбол /мъже/: Испания - Аржентина, пряко предаване /до 17:00/

21:00 Днес на Игрите, обзор на Олимпийските игри Токио 2020

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