Олимпийската програма на БНТ за днешния ден
Предстои пореден ден с нови интересни събития от Олимпийските игри в Токио. Ето какво ще може да гледате в програмите на БНТ днес.
БНТ1
3:00 Олимпийски игри Токио 2020
3:15 Олимпийски игри Токио 2020: Гребане /финали/, Плуване /финали/, пряко
предаване /до 7:00/
12:30 Линия „Токио 2020“
13:00 Олимпийски игри Токио 2020: Плуване /серии/, пряко предаване
15:00 Олимпийски игри Токио 2020: Баскетбол /мъже/: Испания - Аржентина, пряко
предаване, Плуване /финали/ /до 18:00/
21:00 Днес на Игрите, обзор на Олимпийските игри Токио 2020
БНТ3
3:15 Олимпийски игри Токио 2020: Гребане /финали/, Плуване /финали/, пряко
предаване /до 7:00/
12:30 Линия „Токио 2020“
13:00 Олимпийски игри Токио 2020: Плуване /серии/, пряко предаване
13:50 Олимпийски игри Токио 2020: Спортна гимнастика /многобой, мъже/,
Баскетбол /мъже/: Испания - Аржентина, пряко предаване /до 17:00/
21:00 Днес на Игрите, обзор на Олимпийските игри Токио 2020