Ето я програмата за груповата фаза на олимпийския баскетболен турнир

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Пълна програма за груповата фаза на баскетболния турнир на Олимпиадата в Токио: 25 юли: 4:00 Чехия - Иран 7:40 Германия - Италия 11:20 Австралия - Нигерия 15:00 Франция - САЩ 26 юли: 7:40 Аржентина - Словения 15:00 Испания - Япония 28 юли: 4:00 Германия - Нигерия 7:40 САЩ - Иран 11:20 Италия - Австралия 15:00 Франция - Чехия 29 юли: 7:40 Словения - Япония 15:00 Испания - Аржентина 31 юли: 4:00 Франция - Иран 7:40 Италия - Нигерия 11:20 Австралия - Германия 15:00 САЩ - Чехия 1 август: 7:40 Аржентина - Япония 11:20 Испания - Словения



Група “А” - Иран, Франция, САЩ, Чехия

Група “B” - Австралия, Германия, Италия, Нигерия

Група “C” - Аржентина, Япония, Испания, Словения Снимки: Gettyimages