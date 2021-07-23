Ето я програмата за груповата фаза на олимпийския баскетболен турнир
Пълна програма за груповата фаза на баскетболния турнир на Олимпиадата в Токио:
25 юли:
4:00 Чехия - Иран
7:40 Германия - Италия
11:20 Австралия - Нигерия
15:00 Франция - САЩ
26 юли:
7:40 Аржентина - Словения
15:00 Испания - Япония
28 юли:
4:00 Германия - Нигерия
7:40 САЩ - Иран
11:20 Италия - Австралия
15:00 Франция - Чехия
29 юли:
7:40 Словения - Япония
15:00 Испания - Аржентина
31 юли:
4:00 Франция - Иран
7:40 Италия - Нигерия
11:20 Австралия - Германия
15:00 САЩ - Чехия
1 август:
7:40 Аржентина - Япония
11:20 Испания - Словения
Група “А” - Иран, Франция, САЩ, Чехия
Група “B” - Австралия, Германия, Италия, Нигерия
Група “C” - Аржентина, Япония, Испания, Словения
Снимки: Gettyimages