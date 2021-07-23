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  3. Ето я програмата за груповата фаза на олимпийския баскетболен турнир

Ето я програмата за груповата фаза на олимпийския баскетболен турнир

  • 23 юли 2021 | 14:13
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Пълна програма за груповата фаза на баскетболния турнир на Олимпиадата в Токио:

25 юли:

4:00 Чехия - Иран

7:40 Германия - Италия

11:20 Австралия - Нигерия

15:00 Франция - САЩ

26 юли:

7:40 Аржентина - Словения

15:00 Испания - Япония

28 юли:

4:00 Германия - Нигерия

7:40 САЩ - Иран

11:20 Италия - Австралия

15:00 Франция - Чехия

29 юли:

7:40 Словения - Япония

15:00 Испания - Аржентина

31 юли:

4:00 Франция - Иран

7:40 Италия - Нигерия

11:20 Австралия - Германия

15:00 САЩ - Чехия

1 август:

7:40 Аржентина - Япония

11:20 Испания - Словения

Група “А” - Иран, Франция, САЩ, Чехия 
Група “B” - Австралия, Германия, Италия, Нигерия 
Група “C” - Аржентина, Япония, Испания, Словения

Снимки: Gettyimages

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