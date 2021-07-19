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  3. Стар познайник дебне Лудогорец при провал срещу Мура

Стар познайник дебне Лудогорец при провал срещу Мура

  • 19 юли 2021 | 14:54
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Лудогорец ще играе със загубилия от двойката между унгарския Ференцварош и литовския Жалгирис Вилнюс в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако отпадне от словенския Мура във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Това отреди тегленият в Нион жребий. Лудогорец би бил домакин в първия мач на 5 август и гост във втория на 12 август. 

Тежък жребий за Лудогорец в третия кръг
Тежък жребий за Лудогорец в третия кръг

Пълен жребий за третия квалификационен кръг в Лига Европа. Шампионски поток: 
Динамо Загреб (Хърватия)/Омония (Кипър) - Легия Варшава (Полша)/Флора Талин (Естония) 
Мура (Словения)/Лудогорец (България) - Ференцварош (Унгарлия)/Жалгирис Вилнюс (Литва) 
Кайрат Алмати (Казахстан)/Цървена звезда (Сърбия) - Алашкерт (Армения)/Шериф Тираспол (Молдова) 
Линкълн Ред Импс (Гибралтар)/ЧФР Клуж (Румъния) - Слован Братислава/Йънг Бойс (Швейцария) 
Олимпиакос (Гърция)/Нефтчи (Азербайджан) - Малмьо (Швеция)/ХИЛ Хелзинки (Финландия) 

Основен поток: 
Яблонец (Чехия) - Селтик (Шотландия)/Мидтиланд (Дания) 
Рапид Виена (Австрия)/Спарта Прага (Чехия) - Анортозис Фамагуста (Кипър) 
ПСВ Айндховен (Нидерландия)/Галатасарай (Турция) - Сейнт Джонстън (Шотландия) 
Мачовете от третия квалификационен кръг на Лига Европа ще се играят на 5 и 12 август.

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