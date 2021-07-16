Няколко изненади в разширения състав на националния отбор за Европейското

Мъжкият национален отбор започва подготовка за Европейското първенство на 19 юли в София. Селекционерът Силвано Пранди е повикал общо 20 състезатели, като постепенно групата ще бъде редуцирана. Първите две седмици ще преминат със занимания в столичната зала „Христо Ботев”, а от 1 август стартира лагерът в Самоков.

Разширен състав на България