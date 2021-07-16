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Няколко изненади в разширения състав на националния отбор за Европейското

  • 16 юли 2021 | 13:59
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Мъжкият национален отбор започва подготовка за Европейското първенство на 19 юли в София. Селекционерът Силвано Пранди е повикал общо 20 състезатели, като постепенно групата ще бъде редуцирана. Първите две седмици ще преминат със занимания в столичната зала „Христо Ботев”, а от 1 август стартира лагерът в Самоков.

Разширен състав на България  

Разпределители: 
Георги Сеганов 
Владимир Станков 
Светослав Станков
 
Диагонали: 
Цветан Соколов 
Велизар Чернокожев 
Жани Желязков 

Посрещачи: 
Тодор Скримов 
Мартин Атанасов 
Аспарух Аспарухов 
Светослав Иванов 
Гордан Люцканов 
Георги Петров 

Центрове: 
Алекс Грозданов 
Николай Николов 
Светослав Гоцев 
Николай Колев 
Стефан Чавдаров 
Илия Петков 

Либеро: 
Владислав Иванов 
Петър Каракашев

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