Няколко изненади в разширения състав на националния отбор за Европейското
Мъжкият национален отбор започва подготовка за Европейското първенство на 19 юли в София. Селекционерът Силвано Пранди е повикал общо 20 състезатели, като постепенно групата ще бъде редуцирана. Първите две седмици ще преминат със занимания в столичната зала „Христо Ботев”, а от 1 август стартира лагерът в Самоков.
Разширен състав на България
Разпределители:
Георги Сеганов
Владимир Станков
Светослав Станков
Диагонали:
Цветан Соколов
Велизар Чернокожев
Жани Желязков
Посрещачи:
Тодор Скримов
Мартин Атанасов
Аспарух Аспарухов
Светослав Иванов
Гордан Люцканов
Георги Петров
Центрове:
Алекс Грозданов
Николай Николов
Светослав Гоцев
Николай Колев
Стефан Чавдаров
Илия Петков
Либеро:
Владислав Иванов
Петър Каракашев