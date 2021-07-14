Стана ясно кой ще свири мача за Суперкупата
БФС официално обяви кой ще ръководи мача за Суперкупата на България между ЦСКА - София и Лудогорец. Главен арбитър ще бъде Ивайло Стоянов, а негови помощници ще са Иво Колев, Мирослав Иванов и Никола Попов. За ВАР ще отговаря Волен Чинков заедно с Дениз Соколов. Мачът е тази събота (17.07) с начален час 20:30 на Националния стадион "Васил Левски".
Пускат още билети за феновете на ЦСКА - София
17 Юли 2021 г. Събота 20:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Йордан Костадинов Иванов