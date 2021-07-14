Стана ясно кой ще свири мача за Суперкупата

БФС официално обяви кой ще ръководи мача за Суперкупата на България между ЦСКА - София и Лудогорец. Главен арбитър ще бъде Ивайло Стоянов, а негови помощници ще са Иво Колев, Мирослав Иванов и Никола Попов. За ВАР ще отговаря Волен Чинков заедно с Дениз Соколов. Мачът е тази събота (17.07) с начален час 20:30 на Националния стадион "Васил Левски".

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