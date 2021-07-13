Вихрен си върна универсален футболист

Отборът на Вихрен (Сандански) се подсили с качествено попълнение. Част от отбора вече е универсалният футболист Димитър Петков-Макето. 34-годишният универсален футболист от Благоевград направи снощи първа тренировка с Вихрен. За него това е пореден период в отбора от Сандански.

Петков е играл в чужбина в литовския Атлантас Клайпеда, молдовския Тираспол, кипърския Арис Лималос и грузинския Зестафони. През миналата година за кратко бе част и от румънския Дачия Униреа Браила на Флорентин Петре. У нас пък юношата на ЦСКА има престои в много тимове като Черно море, Монтана, Ботев Враца, Царско село,Септември Симитли ,Спортист Своге и Банско.