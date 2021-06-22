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ЦСКА - София - Лудогорец още в третия кръг, Левски с кошмарна серия

  • 22 юни 2021 | 11:35
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Днес бе изтеглен жребият за efbet Лига за сезон 2021/22. Той отреди здрави сблъсъци още на старта в първенството. Не по-малко интересни срещи предстоят и в следващите кръгове. ЦСКА - София ще приеме Лудогорец още във втория кръг. 

Между 7-и и 10-и кръг пък Левски ще играе последователно срещу Локомотив (Пловдив), ЦСКА 1948, ЦСКА - София и Лудогорец.

Дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев ще се проведе в 9-ия кръг.

Ето кога ще се играят част от по-интересните мачове в efbet Лига през есента:

2 кръг: Лудогорец - ЦСКА 1948 
2 кръг: Арда - ЦСКА - София
3 кръг: ЦСКА - София - Лудогорец 
5 кръг: Ботев Пд - Левски 
7 кръг: Локо Пд - Левски 
8 кръг: Левски - ЦСКА 1948 
9 кръг: ЦСКА-София - Левски 
9 кръг: Локо Пд - Ботев Пд 
10 кръг: Левски - Лудогорец 
13 кръг: ЦСКА - София - Локо Пд

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