ЦСКА - София - Лудогорец още в третия кръг, Левски с кошмарна серия

Днес бе изтеглен жребият за efbet Лига за сезон 2021/22. Той отреди здрави сблъсъци още на старта в първенството. Не по-малко интересни срещи предстоят и в следващите кръгове. ЦСКА - София ще приеме Лудогорец още във втория кръг.

Между 7-и и 10-и кръг пък Левски ще играе последователно срещу Локомотив (Пловдив), ЦСКА 1948, ЦСКА - София и Лудогорец.

Дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев ще се проведе в 9-ия кръг.

Ето кога ще се играят част от по-интересните мачове в efbet Лига през есента:

2 кръг: Лудогорец - ЦСКА 1948

2 кръг: Арда - ЦСКА - София

3 кръг: ЦСКА - София - Лудогорец

5 кръг: Ботев Пд - Левски

7 кръг: Локо Пд - Левски

8 кръг: Левски - ЦСКА 1948

9 кръг: ЦСКА-София - Левски

9 кръг: Локо Пд - Ботев Пд

10 кръг: Левски - Лудогорец

13 кръг: ЦСКА - София - Локо Пд