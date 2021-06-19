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  2. Пирин (Благоевград)
  3. Дюлгеров: Ще гоним максимално високо класиране

Дюлгеров: Ще гоним максимално високо класиране

  • 19 юни 2021 | 17:50
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Бранителеят на Пирин (Благоевград) Александър Дюлгеров сподели очакванията си за предстоящия сезон. 

Официално: Петър Занев подписа с Пирин (Благоевград)
Официално: Петър Занев подписа с Пирин (Благоевград)

"Нямахме търпение да започнем подготовка, след като влязохме в елита. Ще тренираме здраво, събрали сме се само местни момчета, така че се надявам да показваме много добри игри и да побеждаваме. Моите очаквания за сезона са големи. Ако ни се отдаде възможност, ще гоним максимално високо класиране", коментира Дюлгеров.

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