Дюлгеров: Ще гоним максимално високо класиране

Бранителеят на Пирин (Благоевград) Александър Дюлгеров сподели очакванията си за предстоящия сезон.

Официално: Петър Занев подписа с Пирин (Благоевград)

"Нямахме търпение да започнем подготовка, след като влязохме в елита. Ще тренираме здраво, събрали сме се само местни момчета, така че се надявам да показваме много добри игри и да побеждаваме. Моите очаквания за сезона са големи. Ако ни се отдаде възможност, ще гоним максимално високо класиране", коментира Дюлгеров.