Венислав Антов e MVP на финалите за кадети в Разлог! Матей Казийски го награди 🏐🇧🇬
На завършилите държавни финали по волейбол за кадети в Разлог, в които Левски София спечели шампионската титла, среброто е за ВА Стойчев-Казийски (София), а бронзовите отличия бяха спечелени от Люлин (София), състезателят на „сините“ Венислав Антов бе отличен за най-полезен играч (MVP) на турнира.
Всички индивидуални награди:
Най-добър нападател: Кристиян Титрийски (Левски София)
Най-добър разпределител: Симеон Николов (Левски София)
Най-добър централен блокирвач: Стилиан Делибосов (Пирин Разлог)
Най-добър изпълнител на начален удар: Йоан Божилов (Люлин София)
Най-добро либеро: Георги Райков (ВА Стойчев-Казийски)
MVP: Венислав Антов (Левски София)
Левски София спечели шампионската титла за кадети (видео + снимки) 🇧🇬🏐
Крайно класиране във финалния турнир от държавното първенство за кадети:
1. Левски София
2. ВА Стойчев-Казийски (София)
3. Люлин (София)
4. Славия (София)
5. Черно море (Варна)
6. Викторя Волей (Пловдив)
7. Хебър (Пазарджик)
8. Пирин (Разлог)
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