Венислав Антов e MVP на финалите за кадети в Разлог! Матей Казийски го награди 🏐🇧🇬

На завършилите държавни финали по волейбол за кадети в Разлог, в които Левски София спечели шампионската титла, среброто е за ВА Стойчев-Казийски (София), а бронзовите отличия бяха спечелени от Люлин (София), състезателят на „сините“ Венислав Антов бе отличен за най-полезен играч (MVP) на турнира.

Всички индивидуални награди:

Най-добър нападател: Кристиян Титрийски (Левски София)

Най-добър разпределител: Симеон Николов (Левски София)

Най-добър централен блокирвач: Стилиан Делибосов (Пирин Разлог)

Най-добър изпълнител на начален удар: Йоан Божилов (Люлин София)

Най-добро либеро: Георги Райков (ВА Стойчев-Казийски)

MVP: Венислав Антов (Левски София)

Левски София спечели шампионската титла за кадети (видео + снимки) 🇧🇬🏐

Крайно класиране във финалния турнир от държавното първенство за кадети:

1. Левски София

2. ВА Стойчев-Казийски (София)

3. Люлин (София)

4. Славия (София)

5. Черно море (Варна)

6. Викторя Волей (Пловдив)

7. Хебър (Пазарджик)

8. Пирин (Разлог)

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