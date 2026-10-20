Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

Бившият капитан на ЦСКА Николай Бодуров се надява "червените" да спечелят точки при гостуването си на Нордселанд в Дания в мач от Лигата на конференциите в четвъртък от 19:45 часа на стадион "Right to Dream Park" във Фарум. Бившият национал вижда положителна промяна в играта на столичани след идването на новия старши треньор Маркус Гиздол.

Според Бодуров германският специалист е върнал страстта в представянето на отбора - нещо, което армейските фенове дълго са искали да видят.

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"В мача с Монако се видя, че Гиздол е вкарал страст в играта на ЦСКА. Това е нещо, което феновете искаха и чакаха. Преди това сякаш отборът изчакваше противника да играе и да сбърка, вместо сам да търси инициативата", сподели Бодуров в интервю за Sportal.bg.

Бившият капитан на "армейците" има и личен опит с датския футбол. През 2016 година той играе за Мидтиланд, където е преотстъпен от английския Фулъм. Защитникът се изправя и срещу предстоящия съперник на ЦСКА - Нордселанд, като на 7 март 2016 година започва като титуляр и остава на терена през всичките 90 минути при загубата на своя тим с 1:2 като гост в датското първенство.

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"В Дания се играе много силов футбол"

Според Бодуров на ЦСКА ще му бъде изключително трудно на стадиона на Нордселанд, тъй като датският тим разчита на физическа мощ и агресивност в единоборствата. Именно в този компонент, по думите му, българските отбори често отстъпват на европейската сцена.

"На ЦСКА ще им бъде много трудно на стадиона на Нордселанд. Там се играе много силов футбол, търсят се физическите единоборства и се влиза здраво в тях. В това отношение българските отбори често отстъпват на съперниците си в европейските мачове", коментира Бодуров.

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Бившият защитник обръща внимание и на различния начин, по който се водят двубоите в България и в европейските клубни турнири. Според него родните футболисти понякога са свикнали при всяко съприкосновение да търсят сигнал за нарушение, докато в международните срещи играта е значително по-свободна и физическите контакти са част от нормалния ход на двубоя.

"В българското първенство играчите често търсят да им бъде отсъдено нарушение при всяко съприкосновение. В Европа футболът е по-различен - играта е по-свободна и трябва да си готов за много повече физически контакти. Конкретно в Дания Нордселанд играе здраво и на своя стадион не отстъпва в единоборствата", сподели бившият футболист на ЦСКА.

Директен футбол и непрекъснато движение

Бодуров подчертава, че стилът на Нордселанд се характеризира с директност, висока динамика и постоянно търсене на свободни пространства. По думите му именно движението без топка и спринтовата работа на нападателите създават сериозни затруднения за противниковите защити.

"Футболът на Нордселанд е много директен. В противниковата половина нападателите непрекъснато търсят пространствата, движат се без топка и правят спринтове. Оттам идва и голямата динамика на тези европейски мачове, към която нашите отбори невинаги са свикнали", обясни Бодуров.

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Николай Бодуров познава добре и спецификата на датския футбол от престоя си в Мидтиланд през сезон 2015/16. Тогава той има възможност да се изправи срещу сериозни европейски съперници, включително Манчестър Юнайтед в Лига Европа, а опитът му от първенството на Дания му позволява да направи пряко сравнение с футбола в България.

През февруари 2017 година защитникът отново има досег с датския футбол, този път с екипа на ЦСКА. Тогава "червените", водени от Стамен Белчев, срещат Сьондерийске в контролна среща по време на зимната си подготовка в Испания.

Въпреки трудностите, които очаква от ЦСКА във Фарум, Бодуров вярва, че отборът може да се противопостави на датчаните. Промяната в отношението и енергията на футболистите след идването на Маркус Гиздол му дава основания за оптимизъм.

Прогнозата на Николай Бодуров за Нордселанд - ЦСКА е 1:1.

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