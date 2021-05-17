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Кондев обяви групата на Монтана за важния мач във Велико Търново

  • 17 май 2021 | 20:32
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Кондев обяви групата на Монтана за важния мач във Велико Търново

Светлан Кондев ще изведе Монтана в предстоящата среща с Етър на стадион „Ивайло“ във Велико Търново. Той замени досегашният старши треньор на отбора Атанас Атанасов-Орела, който в събота се раздели със северозападния клуб по взаимно съгласие. Кондев няма да може да разчита на четирима основни футболисти за двубоя с „болярите“. Сергей Георгиев и Раян Сенхаджи са контузени, а Тони Тасев и Владимир Айтов наказани. 
 

Групата бе попълнена с мароканския полузащитник с френски паспорт Адам Буджамаа и с юношата Румен Георгиев. Групата на Монтана за мача с Етър: 
вратари: 12.Благой Макенджиев, 1.Марио Кирев; 
защитници: 2.Валери Христов, 25.Александър Башлиев, 3.Иван Михов, 33.Стефан Цонков, 24.Давид Кики, 26.Стоян Предев; полузащитници и нападатели: 13.Йордан Йорданов, 6.Янко Ангелов, 22.Стефан Каменов, 4.Радослав Терзиев, 20.Михаел Орачев, 17.Адам Буджамaа, 7.Димитър Законов, 11.Николай Минков, 19.Росен Кръстев, 14.Румен Георгиев. треньор: Светлан Кондев.

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