Сонего елиминира Тийм в 3-ия кръг на "Мастърс"-а в Рим

The final 🎱 is set in Rome!



🇷🇸 Djokovic v. Tsitsipas 🇬🇷

🇮🇹 Sonego v. Rublev 🇷🇺

🇦🇷 Delbonis v. Opelka 🇺🇸

🇩🇪 Zverev v. Nadal 🇪🇸



Who will take the title? 🏆 #IBI21