Сестри Стоеви: Усещането е невероятно

Result Update Of European Badminton Championships 2021



SF WD:

Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (BUL/1) vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (DEN/3)



21-16 21-10 WINN@stefanistoeva @GStoewa



goes to final#EBC2021#2021europeanchampionships#BhulukhudukTV pic.twitter.com/BcLPLQeW8G