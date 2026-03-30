България излиза срещу домакина Индонезия във финала на турнира на ФИФА в Джакарта - на живо със състави и очаквания
От филия с лютеница до световен шампион

  • 30 март 2026 | 14:52
В 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ се проведе открит урок на тема „Професия шампион“, който събра стотици ученици от 1-ви до 10-и клас и едни от най-успешните български спортисти.

Инициативата имаше за цел да  вдъхнови децата да мечтаят смело, да бъдат упорити и да вярват в собствените си възможности. Водещ на събитието беше телевизионната журналистка Нина Хамилтън.

Сред специалните гости бяха световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева, световният шампион и бронзов медалист от Олимпийските игри в Пекин 2008 по класическа борба Явор Янакиев, световният шампион по класическа борба Иво Ангелов и петкратният световен шампион по кану-каяк и финалист от Олимпийските игри в Рио 2016 Андрей Крайтор.

Те споделиха лични истории от своя път към успеха, разказвайки както за първите си стъпки в спорта, така и за трудностите, които са преодолели. Историите бяха не само вдъхновяващи, но и изпълнени с чувство за хумор. Андрей Крайтор призна, че в началото една от най-големите му мотивации да започне да тренира е била мечтата да си купи кола още на 18 години, а Симона Пейчева развълнува учениците с разказ от детството си - как на едва 6 години, докато гледала състезание по художествена гимнастика пред телевизора с филия с лютеница в ръка, си обещала, че един ден ще стане световен шампион. Освен това тя разкри, че 2 години е ходила на шампионати със счупен крак.

По време на събитието децата имаха възможност не само да слушат, но и да участват активно, като се изявиха на сцената, споделяйки свои лични истории и спортни успехи от състезания.

Най-емоционалният момент от срещата бяха зададените от учениците  въпроси, на които получиха вдъхновяващи отговори за живота на професионалните спортисти.

В края на събитието десетки деца се наредиха за автографи и снимки.

Събитието се проведе по инициатива на г-жа Николета Янакиева, а негов организатор беше финалистът от Олимпийските игри в Пекин 2008 и бронзов медалист от европейско първенство по кану-каяк Аднан Алиев, който активно работи за популяризирането на спорта сред децата и младите хора.

Посланието, което шампионите отправиха към учениците, беше, че не е важно само да победиш, а да имаш смелостта да опиташ, да не се отказваш и всеки ден да се стремиш да бъдеш по-добра версия на себе си.

