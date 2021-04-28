Резултати в НХЛ
Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:
Кълъмбъс - Детройт - 1:0 след дузпи
Ню Джърси - Финаледфия - 6:4
НЙ Рейнджърс - Бъфало - 3:1
Питсбърг - Бостън - 1:3
Вашингтон - НЙ Айлъндърс - 1:0
Чикаго - Тампа Бей - 4:7
Нешвил - Флорида - 4:7
Далас - Каролина - 1:5
лидери в дивизиите:
Централна дивизия: Каролина 71 точки, Флорида 69, Тампа Бей 68
Източна дивизия: Вашингтон 68, Питсбърг 67, Ню Йорк Айлъндърс 63
Северна дивизия: Торонто 65, Едмънтън 58, Уинипег 57
Западна дивизия: Лас Вегас 70, Колорадо 66, Минесота 65