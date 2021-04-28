Резултати в НХЛ

Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:

Кълъмбъс - Детройт - 1:0 след дузпи

Ню Джърси - Финаледфия - 6:4

НЙ Рейнджърс - Бъфало - 3:1

Питсбърг - Бостън - 1:3

Вашингтон - НЙ Айлъндърс - 1:0

Чикаго - Тампа Бей - 4:7

Нешвил - Флорида - 4:7

Далас - Каролина - 1:5

#NHLScores



WSH 1 - NYI 0

NJD 6 - PHI 4

NYR 3 - BUF 1

BOS 3 - PIT 1

CBJ 1 - DET 0 SO

TBL 7 - CHI 4

FLA 7 - NSH 4

CAR 5 - DAL 1https://t.co/NFSYj5hSBR pic.twitter.com/eLAa16VjbC — NHL (@NHL) April 28, 2021

лидери в дивизиите:

Централна дивизия: Каролина 71 точки, Флорида 69, Тампа Бей 68

Източна дивизия: Вашингтон 68, Питсбърг 67, Ню Йорк Айлъндърс 63

Северна дивизия: Торонто 65, Едмънтън 58, Уинипег 57

Западна дивизия: Лас Вегас 70, Колорадо 66, Минесота 65