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Резултати в НХЛ

  • 28 април 2021 | 08:58
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Резултати в НХЛ

Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:

Кълъмбъс - Детройт - 1:0 след дузпи

Ню Джърси - Финаледфия - 6:4

НЙ Рейнджърс - Бъфало - 3:1

Питсбърг - Бостън - 1:3

Вашингтон - НЙ Айлъндърс - 1:0

Чикаго - Тампа Бей - 4:7

Нешвил - Флорида - 4:7

Далас - Каролина - 1:5

лидери в дивизиите:

Централна дивизия: Каролина 71 точки, Флорида 69, Тампа Бей 68

Източна дивизия: Вашингтон 68, Питсбърг 67, Ню Йорк Айлъндърс 63

Северна дивизия: Торонто 65, Едмънтън 58, Уинипег 57

Западна дивизия: Лас Вегас 70, Колорадо 66, Минесота 65

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