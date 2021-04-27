Кабаков и Ивайло Стоянов ще свирят във Втора лига

Елитните рефери Георги Кабаков и Ивайло Стоянов получиха наряди за 30-ия кръг на Втора лига. Кабаков ще ръководи срещата между Хебър и Локомотив (София), а Ивайло Стоянов е изпратен на Септември (София) - Лудогорец 2.



Съдийски назначения, 30-ти кръг Втора лига



29, Апр 2021 г.

Четвъртък 17:00 ч.



ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 2 (Рз)



ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС1: Костадин Димитров Тановчев

АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров

СН: Иво Величков Боев



29, Апр 2021 г.

Четвъртък 17:00 ч.



ОФК Янтра 2019 - ПФК Нефтохимик (Бургас)



ГС: Станимир Лозанов Тренчев

АС1: Петър Велизаров Митрев

АС2: Андрей Венков Николов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

СН: Тихомир Георгиев Боболов



29, Апр 2021 г.

Четвъртък 17:00 ч.



ФК Струмска слава 1927 - ПФК Добруджа 1919



ГС: Стилян Стоянов Колев

АС1: Ивайло Пламенов Атанасов

АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов

СН: Галина Лазарова Донева



29, Апр 2021 г.

Четвъртък 17:30 ч.



Септември См - ОФК Локомотив Горна Оряховица



ГС: Иван Стефанов Иванов

АС1: Павлин Цветанов Михайлов

АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева

СН: Стефан Спасов Иванов



30, Апр 2021 г.

Петък 18:30 ч.



ФК Созопол - Спортист 2009 (Своге)



ГС: Димитър Иванов Желязков

АС1: Теодор Пешев Петров

АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Борис Димитров Борисов



3, Май 2021 г.

Понеделник 15:15 ч.



Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929 (София)



ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Георги Валентинов Стамболджиев

АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен

СН: Тихомир Димитров Костовски