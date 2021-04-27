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  3. Кабаков и Ивайло Стоянов ще свирят във Втора лига

Кабаков и Ивайло Стоянов ще свирят във Втора лига

  • 27 април 2021 | 13:07
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Кабаков и Ивайло Стоянов ще свирят във Втора лига

Елитните рефери Георги Кабаков и Ивайло Стоянов получиха наряди за 30-ия кръг на Втора лига. Кабаков ще ръководи срещата между Хебър и Локомотив (София), а Ивайло Стоянов е изпратен на Септември (София) - Лудогорец 2.

Съдийски назначения, 30-ти кръг Втора лига 

29, Апр 2021 г. 
Четвъртък 17:00 ч. 

ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 2 (Рз) 

ГС: Ивайло Иванов Стоянов 
АС1: Костадин Димитров Тановчев 
АС2: Николай Георгиев Попниколов 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров 
СН: Иво Величков Боев 

29, Апр 2021 г. 
Четвъртък 17:00 ч. 

ОФК Янтра 2019 - ПФК Нефтохимик (Бургас) 

ГС: Станимир Лозанов Тренчев 
АС1: Петър Велизаров Митрев 
АС2: Андрей Венков Николов 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов 
СН: Тихомир Георгиев Боболов 

29, Апр 2021 г. 
Четвъртък 17:00 ч. 

ФК Струмска слава 1927 - ПФК Добруджа 1919 

ГС: Стилян Стоянов Колев 
АС1: Ивайло Пламенов Атанасов 
АС2: Александър Христов Апостолов 
4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов 
СН: Галина Лазарова Донева 

29, Апр 2021 г. 
Четвъртък 17:30 ч. 

Септември См - ОФК Локомотив Горна Оряховица 

ГС: Иван Стефанов Иванов 
АС1: Павлин Цветанов Михайлов 
АС2: Павлета Веселинова Рашкова 
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева 
СН: Стефан Спасов Иванов 

30, Апр 2021 г. 
Петък 18:30 ч. 

ФК Созопол - Спортист 2009 (Своге) 

ГС: Димитър Иванов Желязков 
АС1: Теодор Пешев Петров 
АС2: Владимир Йорданов Йорданов 
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров 
СН: Борис Димитров Борисов 

3, Май 2021 г. 
Понеделник 15:15 ч. 

Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929 (София) 

ГС: Георги Николов Кабаков 
АС1: Георги Валентинов Стамболджиев 
АС2: Цветан Гошов Горанов 
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен 
СН: Тихомир Димитров Костовски

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