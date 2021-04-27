Кабаков и Ивайло Стоянов ще свирят във Втора лига
Елитните рефери Георги Кабаков и Ивайло Стоянов получиха наряди за 30-ия кръг на Втора лига. Кабаков ще ръководи срещата между Хебър и Локомотив (София), а Ивайло Стоянов е изпратен на Септември (София) - Лудогорец 2.
Съдийски назначения, 30-ти кръг Втора лига
29, Апр 2021 г.
Четвъртък 17:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 2 (Рз)
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Костадин Димитров Тановчев
АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Иво Величков Боев
29, Апр 2021 г.
Четвъртък 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ПФК Нефтохимик (Бургас)
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Петър Велизаров Митрев
АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
29, Апр 2021 г.
Четвъртък 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Стилян Стоянов Колев
АС1: Ивайло Пламенов Атанасов
АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов
СН: Галина Лазарова Донева
29, Апр 2021 г.
Четвъртък 17:30 ч.
Септември См - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Иван Стефанов Иванов
АС1: Павлин Цветанов Михайлов
АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
СН: Стефан Спасов Иванов
30, Апр 2021 г.
Петък 18:30 ч.
ФК Созопол - Спортист 2009 (Своге)
ГС: Димитър Иванов Желязков
АС1: Теодор Пешев Петров
АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Борис Димитров Борисов
3, Май 2021 г.
Понеделник 15:15 ч.
Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Георги Валентинов Стамболджиев
АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Тихомир Димитров Костовски