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  3. Радослав Росенов осигури втори медал на България

Радослав Росенов осигури втори медал на България

  • 19 април 2021 | 22:07
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Радослав Росенов осигури втори медал на България

Радослав Росенов гарантира на България втори медал от световното първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години, което се провежда в полския град Келце. В мач от четвъртфиналите в категория до 60 килограма Росенов победи турчина Керем Йозмен с пълно съдийско единодушие от 5:0 (30:27, 29:28, 29:28, 30:27, 29:28) гласа. 

С победата Росенов се класира на полуфиналите, което му носи поне бронзов меда. Срещу Йозмен българинът имаше огромно игрово превъзходство и това убеди съдиите да му присъдят успеха. 

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Росенов ще се бие във вторник за място на финала, а негов съперник ще бъде японецът Рейто Цуцуми, който победи също с 5:0 кубинеца Хадиер Ерера Монтеро. 

По-рано през деня за полуфиналите се класира и Уилям Чолов категория до 75 килограма, като той също има вече е сигурен носител поне на бронзов медал.

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