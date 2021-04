Запознайте се с един от най-добрите фрийрайдъри в света

Запознай се с Адолф Силва.

Tой е бърз, безстрашен и един от най-добрите фрийрайд маунтин байкъри, като винаги е готов да надскочи границите на възможното на две колела. Това е начин на живот за двадесет и тригодишния Адолф от Барселона, Испания. Приготви се за едно диво каране в епизод 4 на Come With Us.

„Смятам, че ако не мислиш много за нещата, ще караш и правиш всичко по-добре.“, обясни Адолф. „За мен главната цел е да се забавлявам и да правя луди неща докато карам. Знам, че всеки ден имам възможността да бъда по-добър и да израствам в този спорт. Това ме мотивира. Знам, че е хубаво да създаваш история и хората да те разпознават, но аз всъщност искам да се наслаждавам на това, което правя. Няма да спра, въпреки че това което правим е супер опасно - ние скачаме от рампи, които са 20 метра високи. Ако искаш да прогресираш - трябва да опитваш нови неща, а ако опитваш нови неща - трябва да падаш…“

Силва е олицетворението на екшън спорт атлет, в него бушува истинска буря, която се преплита в два различни свята. Той е спокоен, когато не кара и абсолютно безпощаден, когато се качи на колелото. Кариерата на Адолф Силва е изпълнена със значими успехи и тежки премеждия. На седемнадесет годишна възраст Силва прекарва 14 дни в кома след тежко падане, но това не го спира и той се завръща, правейки тройно задно салто.

„Когато бях на 17 преживях доста тежко падане. Карах БМХ, а след първия скок имаше вираж, предната ми гума се хлъзна и падайки ударих гърба си силно. Бъбрекът ми експлодира. Бях в кома около 15 дни, но когато се събудих, започнах да се подобрявам. Възстановяването ми премина добре. Около година и половина след това счупих тазобедрената си кост на четири места. Трябваше да ходя с патерици осем месеца, беше много тежко. Гледах как всички карат и знаех, че просто трябва да чакам и да се възстановя. Това за мен беше много трудно. Винаги се опитвам да надскачам своите лимити, може би не изпитвам страх. Не виждам риск, а само награда!“

Истински вълнуващо е, че сме част от приключението на Адолф Силва. Дръж се здраво, защото е време за Come With Us с легендарния испански фрийрайдър.