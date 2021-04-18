Двама титулри напускат отбора на Пламен Константинов

Двама волейболисти, които играха като титуляри през изминалия сезон за бронзовия медалист в Русия Локомотив (Новосибирск), напускат отбора воден от Пламен Константинов.

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) грабнаха бронза в Русия (видео + галерия)

Според “БО Спорт” Локомотив се разделя със сръбския посрещач Марко Ивович и с централния блокировач Дмитрий Щербинин.

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30-годишният сръбски национал Марко Ивович ще продължи кариерата си в Динамо ЛО (Сосновий Бор).

Това ще бъде 5-и пореден сезон за европейския шампион със Сърбия от 2019 година. Ивович игра за Белогорие (Белгород) (2015/16), а последните 3 години се състезаваше за Локомотив (2018 - 2021). Вече е ясен и заместникът на Марко Ивович в Локомотив.

Това е канадският национал Джон Гордън Перин, който през миналия сезон игра за Урал (Уфа).

31-годишният Дмитрий Щербинин ще бъде заместен в центъра от Денис Черийски, който през миналия сезон игра за Газпром-Югра (Сургут).

11 волейболисти от тазгодишния състав на Локомотив, който достигна до бронзовите медали в Суперлигата на Русия остават в тима от Новосибирск. Това са разпределителите Константин Абаев и Игор Тисевич, диагоналите Дражен Лубурич, и Павел Круглов, посрещачите Сергей Савин, Алексей Родичев, централните блокировачи Илияс Куркаев, Дмитрий Лизик и Александър Ткачьов и играчите на поста либеро – Роман Мартинюк и Семьон Кривитченко.