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Двама титулри напускат отбора на Пламен Константинов

  • 18 април 2021 | 19:27
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Двама титулри напускат отбора на Пламен Константинов

Двама волейболисти, които играха като титуляри през изминалия сезон за бронзовия медалист в Русия Локомотив (Новосибирск), напускат отбора воден от Пламен Константинов. 

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) грабнаха бронза в Русия (видео + галерия)
Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) грабнаха бронза в Русия (видео + галерия)

Според “БО Спорт” Локомотив се разделя със сръбския посрещач Марко Ивович и с централния блокировач Дмитрий Щербинин. 

65 Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) грабнаха бронзовите медали в Русия

30-годишният сръбски национал Марко Ивович ще продължи кариерата си в Динамо ЛО (Сосновий Бор). 

Това ще бъде 5-и пореден сезон за европейския шампион със Сърбия от 2019 година. Ивович игра за Белогорие (Белгород) (2015/16), а последните 3 години се състезаваше за Локомотив (2018 - 2021). Вече е ясен и заместникът на Марко Ивович в Локомотив. 

Това е канадският национал Джон Гордън Перин, който през миналия сезон игра за Урал (Уфа). 

31-годишният Дмитрий Щербинин ще бъде заместен в центъра от Денис Черийски, който през миналия сезон игра за Газпром-Югра (Сургут). 

11 волейболисти от тазгодишния състав на Локомотив, който достигна до бронзовите медали в Суперлигата на Русия остават в тима от Новосибирск. Това са разпределителите Константин Абаев и Игор Тисевич, диагоналите Дражен Лубурич, и Павел Круглов, посрещачите Сергей Савин, Алексей Родичев, централните блокировачи Илияс Куркаев, Дмитрий Лизик и Александър Ткачьов и играчите на поста либеро – Роман Мартинюк и Семьон Кривитченко.

65 Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) грабнаха бронзовите медали в Русия

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