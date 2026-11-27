Васил Терзиев и Красимир Инински откриха второто издание на турнира "Купа Левски"

Столичният кмет Васил Терзиев и президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински откриха второто издание на международния боксов турнир за ученици "Купа Левски".

В надпреварата, която ще се проведе от днес до неделя в зала "София" в Борисовата градина, ще се включат над 100 деца от България и чужбина. Най-добрият боксьор в турнира пък ще получи специалния приз "Юрий Славчев", носещ името на дългогодишния треньор в "синия" клуб.

"За мен е изключителна чест да бъда с вас във второто издание на турнира за "Купа Левски". Поздравления за боксовия клуб Левски за перфектната организация и за това, че нашите състезатели ще премят сили с представители на други държави. Искам да благодаря на родителите за това, че окуражават децата си да спортуват и да бъдат активни, да не си губят времето, а да го прекарват в залата. Голямо благодаря и на треньорите за всичко, което правите за тези деца не само в спорта, но и в живота - че ги учите на дисциплина, на доблест и да спортуват. Вие имате изключително важно роля за това как те се оформят като характери, като шампиони, като достойни хора и достойни българи. Желая на състезателите здраве, което е най-важно, и да се вслушат в посланието да кажем "не" на агресията. Нека цялата тази енергия, която имате, скъпи деца, да бъде в залата и да бъде канализирана в спорт и тренировки. Пожелавам ви един страхотен турнир", каза в словото си кметът Терзиев.

"Искам да изкажа благодарността си към това, което правят в Боксов клуб Левски. Ние винаги ще заставаме зад подобни инициативи. Мястото на децата е в залата, където да спортуват. Най-важен е личният пример. Пожелавам на състезателите да оставят сърцата си на ринга и по-добрият да победи", заяви Красимир Инински по време на церемонията по откриване.

На официалната церемония присъстваха още президентът на Боксов клуб Левски Виктор Недялков, олимпийската шампионка от Токио Стойка Кръстева, председателят на Обединени спортни клубове Левски Тодор Стефанов и директорката на 166 Спортно училище "Васил Левски" Нина Иванова. Поздравителни адреси бяха изпратени от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и от председателя на парламентарната Комисия по младежта и спорта Петър Стойчев.

"Нека спортът върви ръка за ръка с учението. Така ще израснете като достойни хора", обърна се към участниците Тодор Стефанов.

Турнирът за "Купа Левски" се провежда под мотото "Не" на агресията и насилието на улицата", а още в самото началото на церемонията по откриването организаторите заявиха, че осъждат случилото се снощи на стадион "Велодром" в Марсилия снощи, където привърженици на футболния Левски бяха бити от ултраси на местния клуб Олимпик

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