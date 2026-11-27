"Купа Самоков" събра над 290 млади класици

Над 290 деца от 22 спортни клуба участваха на турнира по класическа борба „Купа Самоков“, който се проведе в залата „Никола Велчев“ към Спортното училище в Самоков, съобщи за БТА председателят и треньор на самоковския клуб по борба Рилски спортист Николай Кашинов.

В надпреварата се включиха състезатели в три възрастови групи – подготвителна група, деца първа група и деца втора група. В подготвителната група, за родените през 2018 и 2019 г., категориите бяха до 24, 26, 28, 32 и 58 кг. При децата първа група, родени през 2016 и 2017 г., състезанията бяха в категориите до 28, 30, 35, 38, 42, 47, 53 и 59 кг. Децата втора група, родени през 2014 и 2015 г., премериха сили в категориите до 30, 32, 35, 42, 47, 53, 59, 66 и над 73 кг.

Кашинов определи представянето на своя клуб в предходното издание на турнира като достойно. По думите му, състезателите са се представили добре, като не е имало контузии.

БТА припомня, че по-рано тази седмица, шампионката по смесени бойни изкуства Дакота Дичева, която има самоковски корени, посети Спортно училище "Никола Велчев" в Самоков. Тя се срещна с младите състезатели по борба, наблюдава тяхна тренировка и ги мотивира да продължават да се развиват в спорта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google