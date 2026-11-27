Парис смени версията: Тайсън Фюри няма шизофрения

Британският боксьор Тайсън Фюри, който е бивш световен шампион в тежката категория, е показал "някои симптоми, които се свързват с шизофренията", но няма никаква диагноза за подобна болест, заяви съпругата му Парис Фюри, след като самата тя беше казала друго нещо, предаде АФП.

В откъси, с които се представя документалният филм за него на "Нетфликс", 38-годишният боксьор говори за проблемите с менталното си здраве след титлата, спечелена през 2015 година срещу украинеца Владимир Кличко. Съпругата му говори за "лека шизофрения", която е била доигностицирана тогава.

Тайсън Фюри разкри, че е бил диагностициран с шизофрения през 2015 година

"Искам да изясня заявлението ми, което направих в оригиналната версия на документалния филм за Тайсън Фюри", написа тя в комюнике. "Спомних си за разговор преди много години, в който говорихме за състоянието на Тайсън и използвах думата "шизофрения". Въпреки че Тайсън има някои симптоми, които се свързват с шизофренията, той не е засегнат от тази болест и никога не е бил диагностициран с нея", пише тя.

"Менталното здраве е сложно нещо и не е лесно да намериш точните думи, особено, когато живееш ежедневно с човек, когото обичаш", добавя Парис Фюри.

Тази декларация идва, след като Британският боксов борд и федерацията в страната дадоха да се разбере, че ще разследват думите на госпожа Фюри преди чакания мач между съпруга и Антъни Джошуа, който трябва да се проведе на 11 декември в Кардиф.

След като спечели пояса срещу Кличко, Тайсън Фюри се оттегли от бокса за близо три години. Той качи килограми и се бори със зависимостта си към алкохол и наркотици.

"Беше толкова сериозно, че започнах да чувам гласове в главата си", казва той в документалния филм по "Нетфликс", излъчен в петък. "Беше като истинска версия на дълбините на ада. Мислех, че ще свърша в заключена стая и това ме ужасяваше", казва още британецът.

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