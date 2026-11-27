Вършец посреща Държавното по ушу, кунг фу, санда и туйшоу

За първи път Републиканското първенство по ушу, кунг фу, санда и туйшоу ще се проведе в Северозападна България. Домакин на състезанието по бойните спортове на 28 и 29 ноември ще бъде Вършец, където в спортна зала „Арена Вършец“ се очаква да се съберат над 120 състезатели от 10 клуба, съобщиха от Спортен клуб „УШУ - Монтана“. Първенството се организира от Българската федерация по УШУ и Спортен клуб „УШУ - Монтана“, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Домакини са Община Вършец и Областната администрация в Монтана.

В двата състезателни дни участниците ще се представят в дисциплините традиционно и модерно УШУ, Таолу с и без оръжия, както и статично и динамично Туйшоу. Съревнованията ще бъдат в различни възрастови групи и стилове. Сред заявените участници има медалисти от последното Световно първенство по Тай Чи, както и шампиони и призьори от международни турнири през тази година.

Официалното откриване ще бъде на 28 ноември от 12:00 часа. В рамките на церемонията Българската федерация по УШУ ще връчи годишните си награди за спортист и треньор на годината, както и отличия за спонсори и деятели на федерацията. Входът за зрителите е свободен. Те ще могат да наблюдават индивидуални, двубойни и групови изпълнения, демонстриращи техника, баланс, контрол и концентрация.

В края на септември състезателите на Спортен клуб „УШУ – Монтана“ спечелиха девет златни и един сребърен медал на XXI-вия международен турнир по китайски бойни изкуства в Нови Бечей, Сърбия,

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