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Родопа догони дубъла на Ботев (Пловдив)

  • 7 ное 2026 | 17:07
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Родопа догони дубъла на Ботев (Пловдив)

2:2 приключиха в Смолян, местния Родопа и Ботев II (Пловдив). Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Силно първо полувреме за младия тим на пловдивчани. Васил Иванов им даде преднина след като Илия Антонов отне топката от съперник и я бутна към съотборника си, четвърт час след началото. В 32-ата минута вратаря на смолянския тим изби топката след опасен удар на противник. Секунди по-късно, Ерен Юсеин удвои аванса на „канарчетата“ с шут по диагонала. Със започване на втората част, домакините натиснаха и набързо заличиха пасива. Даниел Кутев вкара с бомбен шут, извън наказателното поле. В 53-ата минута пък Даниел Камбошев стреля от границата на наказателното поле за окончателното 2:2. До края имаше още критични моменти пред вратите.

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