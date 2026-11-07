Родопа догони дубъла на Ботев (Пловдив)

2:2 приключиха в Смолян, местния Родопа и Ботев II (Пловдив). Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Силно първо полувреме за младия тим на пловдивчани. Васил Иванов им даде преднина след като Илия Антонов отне топката от съперник и я бутна към съотборника си, четвърт час след началото. В 32-ата минута вратаря на смолянския тим изби топката след опасен удар на противник. Секунди по-късно, Ерен Юсеин удвои аванса на „канарчетата“ с шут по диагонала. Със започване на втората част, домакините натиснаха и набързо заличиха пасива. Даниел Кутев вкара с бомбен шут, извън наказателното поле. В 53-ата минута пък Даниел Камбошев стреля от границата на наказателното поле за окончателното 2:2. До края имаше още критични моменти пред вратите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google