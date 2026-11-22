Иван Дончев завърши 36-и на 1000 метра на Световната купа по шорттрек в Сеул

Иван Дончев се нареди 36-и, а Максим Максимов е 38-и в крайното класиране на 1000 метра на Световната купа по шорттрек в Сеул (Република Корея). Двамата преминаха първите репешажни серии. Дончев финишира втори в трета с 1:29.662 минута, а Максимов - втори във втора серия с второто общо най-бързо време 1:29.469.

На четвъртфиналите Максимов завърши четвърти в първа серия с 1:30.927 минута, а Дончев трети във втора с 1:29.966 и с това участието им приключи.

Третият българин на дистанцията Асен Гюров остана последен, след като получи наказание в първа репешажна серия.

Победител на 1000 метра е Йенс ван'Т Ваут (Нидерландия) с 1:25.193 минута.

От 27 до 29 ноември тримата национали ще участват в поредния кръг от Световната купа в Шанхай (Китай).

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