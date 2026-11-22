Нещо буквално невиждано от 676 дни се случи с Шифрин и Влъхова

Съботният слалом от Световната купа в австрийския Гургъл донесе ситуация, с която почитателите на алпийските ски определено не са свикнали. На старта липсваха двете най-големи звезди на последното десетилетие – Петра Влъхова и Микаела Шифрин. Подобно събитие се случва за първи път след пауза от почти две години.



Петра Влъхова реши само ден преди старта на втория слалом за сезона да си вземе почивка от Световната купа и освен състезанието в Австрия, да пропусне и стартовете зад Океана в Килингтън и Мон Трамблан. Микаела Шифрин пък още преди началото на кампанията обяви, че няма да участва в първите два слалома и ще се завърне на пистата едва в края на ноември пред родна публика в Килингтън.

Така изминаха точно 676 дни от последния слалом от елитните серии, в който не фигурираше нито едно от тези две имена.

За последно това се случи на 14 януари 2025 г. в австрийския курорт Флахау. През сезон 2024/2025 Петра Влъхова пропусна цялата състезателна година заради възстановяване след контузия на коляното, докато Микаела Шифрин бе извън пистите за два месеца след тежко падане в гигантския слалом в Килингтън, САЩ (30 ноември 2024 г.). Американката се завърна в кервана на Световната купа едва на 30 януари 2025 г. във френския Куршевел.

През този двумесечен период се проведоха общо четири слалома без участието на двете най-големи звезди:

1 декември 2024 г. (Килингтън): спечелен от Камий Раст

29 декември 2024 г. (Земеринг): спечелен от Зринка Лютич

5 януари 2025 г. (Кранска гора): спечелен от Зринка Лютич

14 януари 2025 г. (Флахау): спечелен от Камий Раст

Преди зимата на 2024/2025 г. в цялата им съвместна ера се бе случвало само веднъж двете едновременно да отсъстват от слалом за Световната купа – на 11 февруари 2024 г. в Солдеу, Андора, когато и двете лекуваха травми на коленете.

Тогава в Андора приключи уникална серия, продължила близо дванадесет години (4361 дни от март 2012 г.) и обхванала 117 поредни слалома, в които на старт винаги бе поне една от двете – Петра Влъхова или Микаела Шифрин. Така съботното състезание в Гургъл бе едва шестият слалом от Световната купа за последните 14 години, в който феновете не видяха нито една от тях.

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