София посреща турнир по CS2 от най-високо ниво

България ще бъде домакин на историческо събитие за родната гейминг сцена през 2027 година. Компанията PGL ще организира турнир от най-високо ниво по Counter-Strike 2 в "Арена София". Това ще е първата надпревара от подобен ранг, провеждана на територията на страната.

Столичният общински съвет е одобрил финансиране в размер на 250 000 евро за организацията на турнира. Предложението е подкрепено с 38 гласа "за", срещу три "против" и шест "въздържал се" от общо 47 вота.

Проектът вече е бил обсъждан на по-ранен етап, но тогава като организатор е фигурирала компанията BLAST. В окончателното предложение мястото ѝ е заето от PGL.

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