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Микаутадзе се обясни в любов на Барселона

  • 15 ное 2026 | 02:15
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Микаутадзе се обясни в любов на Барселона

Нападателят на Виляреал Жорж Микаутадзе коментира слуховете, свързващи го с интерес от страна на Барселона. Футболистът призна, че за него това е огромно признание и че каталунският гранд заема специално място в живота му още от ранна детска възраст.

„Изключително поласкан съм. Барселона е клубът на сърцето ми. Следя изявите им от малък и все още не пропускам техни мачове“, сподели Микаутадзе пред DAZN.

„От мен се иска единствено да продължа да се трудя, за да получа шанса да заиграя в такъв голям клуб. Вярвам, че разполагам с необходимите качества, за да се утвърдя сред най-добрите нападатели в Ла Лига“, допълни още грузинският национал.

От началото на сезона в Испания Микаутадзе е взел участие в 12 двубоя, в които се е отчел с 3 попадения и 1 асистенция.

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Снимки: Gettyimages

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