Микаутадзе се обясни в любов на Барселона

Нападателят на Виляреал Жорж Микаутадзе коментира слуховете, свързващи го с интерес от страна на Барселона. Футболистът призна, че за него това е огромно признание и че каталунският гранд заема специално място в живота му още от ранна детска възраст.

„Изключително поласкан съм. Барселона е клубът на сърцето ми. Следя изявите им от малък и все още не пропускам техни мачове“, сподели Микаутадзе пред DAZN.

🚨🚨 GEORGES MIKAUTADZE : « LE BARÇA, C’EST MON CLUB DE CŒUR » 🎤 Journaliste : Que représente pour toi l’intérêt du FC Barcelone ? 🗣️ Georges Mikautadze : « C’est forcément flatteur. Le Barça, c’est mon club de cœur, je les regarde jouer depuis tout petit. Maintenant, à moi de continuer à travailler pour avoir, pourquoi pas, la chance de rejoindre un grand club comme celui-là. » 👀 https://t.co/lQVdrLBdjG — Més Blaugrana (@MesBlaugrana) November 13, 2026

„От мен се иска единствено да продължа да се трудя, за да получа шанса да заиграя в такъв голям клуб. Вярвам, че разполагам с необходимите качества, за да се утвърдя сред най-добрите нападатели в Ла Лига“, допълни още грузинският национал.

От началото на сезона в Испания Микаутадзе е взел участие в 12 двубоя, в които се е отчел с 3 попадения и 1 асистенция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages