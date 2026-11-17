Българските състезатели спечелиха два златни и един сребърен медал в най-силната професионална дивизия при мъжете („Експерти“) на Световното първенство по граплинг в Германия.
Кристиян Попов и Тодор Марков от Pitbulls MatSide станаха шампиони, съответно в категориите до 100 кг и до 85 кг, докато съотборникът им Константин Стоичков завоюва сребърно отличие в категория до 90 кг.
Към тези отличия Кристиян Попов добави и титла в категорията мастърс 30+ експерти, а 17-годишният Марков спечели сребро в абсолютна категория, експерти.
С бронз при мъжете експерти до 75 кг се окичи Кирил Антонов, също възпитаник на Pitbulls MatSide.
"За пореден път доказахме, че сме сред най-добрите школи в света", похвали се пред Sportal.bg основателят на клуба Емил Казаков.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google