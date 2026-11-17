България с две титли при мъжете експерти на Световното по граплинг в Германия

Българските състезатели спечелиха два златни и един сребърен медал в най-силната професионална дивизия при мъжете („Експерти“) на Световното първенство по граплинг в Германия.

Кристиян Попов и Тодор Марков от Pitbulls MatSide станаха шампиони, съответно в категориите до 100 кг и до 85 кг, докато съотборникът им Константин Стоичков завоюва сребърно отличие в категория до 90 кг.

Към тези отличия Кристиян Попов добави и титла в категорията мастърс 30+ експерти, а 17-годишният Марков спечели сребро в абсолютна категория, експерти.

С бронз при мъжете експерти до 75 кг се окичи Кирил Антонов, също възпитаник на Pitbulls MatSide.

"За пореден път доказахме, че сме сред най-добрите школи в света", похвали се пред Sportal.bg основателят на клуба Емил Казаков.

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