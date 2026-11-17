Весела Лечева към джудистите: Продължавайте така по пътя към Лос Анджелис 2028

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева поздрави състезателите от родната федерация по джудо за скорошните им успехи и изрази надежда те да продължат със силните представяния през много важната 2027-а по пътя към спечелването на квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"Всяко едно усилие и постижение трябва да бъде подобаващо оценено и най-вече отразено. Искам да поздравя първо федерацията за всички усилия, които положи през цялата година, за подкрепата и за опората, която осигурява за нейните състезатели да бъдат успешни тази година. Да поздравя и нашите герои, преди всичко и най-малкия - Иван Николчев", започна Весела Лечева на пресконференция в София.

Ръководството на БФ по джудо награди по време на церемонията бронзовия медалист от Младежките олимпийски игри Иван Николчев, шампиона от турнира от Големия шлем в Будапеща (Унгария) Боян Йотов, както и златния медалист от Големия шлем в Абу Даби (Обединени арабски емирства) Ивайло Иванов, който завоюва втора такава титла в кариерата си след 11-годишно прекъсване.

Николчев, който се качи на почетната стълбичка на Младежките игри в Дакар (Сенегал) в категория до 81 килограма по-рано през месеца, беше отличен лично от Лечева, докато Йотов и Иванов получиха наградите си от президента на БФ по джудо Румен Стоилов.

"Разбира се, първо извоювахме мястото му и участията му за Младежките олимпийски игри. Беше изключително трудно, напрегнато, но в крайна сметка заедно с усилията на президента на федерацията Румен Стоилов с неколкократни писма до международната федерация, до Международния олимпийски комитет, успяхме да издействаме тази квота за България. Знаете, че Младежките игри тази година бяха в съвсем друг формат, различен от всички останали издания, но тук да поздравим най-младия за неговия невероятен успех, желание и хъс за победа. Действително неговите възможности са много по-големи, но се надявам, че в следващите състезания и следващите сезони ще успее да докаже себе си. Честито за този медал", продължи Лечева.

Председателят на БОК добави, че предстоящата година ще бъде от огромно значение за българския спорт като цяло, тъй като през нея ще се провеждат състезания, чрез които се разпределят квотите за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис.

"Да поздравя и златните медалисти от Големия шлем Ивайло Иванов и Боян Йотов, и да ви пожелая и на вас успешна 2027 година, защото знаем, че тя е изключително важна за българския спорт, тъй като предстоят основни състезания, в които ще бъдат раздадени квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис", каза още тя.

Весела Лечева добави, че тазгодишните награди на БОК ще бъдат връчени на официално тържество на 27 декември, а на тях ще бъдат отбелязани успехите на всички медалисти и ръководства, включително и на БФДжудо.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google