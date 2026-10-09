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Юнайтед иска да задържи непокорен талант, за който напират от Барселона и Реал

  • 9 окт 2026 | 01:52
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Юнайтед иска да задържи непокорен талант, за който напират от Барселона и Реал

Реал Мадрид и Барселона са основните фаворити за привличането на един от най-големите таланти в академията на Манчестър ЮнайтедДжей Джей Габриел. Английският клуб прави всичко възможно да задържи младия нападател, който навърши 16 години на 6 октомври, но самият футболист настоява да напусне „Олд Трафорд“.

Според информация на Sky Sports двата испански гранда подготвят сериозни финансови предложения за Габриел. Потенциалната обща стойност на операцията може да достигне между 10 и 15 млн евро, като в тази сума влизат заплата, бонуси и премия при подписване. Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен също следят ситуацията.

Талант на Ман Юнайтед не може да избере между Барселона, Реал, Байерн и ПСЖ
Талант на Ман Юнайтед не може да избере между Барселона, Реал, Байерн и ПСЖ

Манчестър Юнайтед вече е предложил официален договор на таланта, за да защити финансовите си интереси. Ако той премине в друг английски клуб, „червените дяволи“ могат да получат компенсация от над 3 милиона паунда, както и 20% от бъдещ трансфер. При преминаване в чужбина обаче обезщетението може да бъде значително по-ниско – около 350 000 паунда.

От Ман Юнайтед включиха в официалната снимка на първия отбор младия талант, който се разбунтува
От Ман Юнайтед включиха в официалната снимка на първия отбор младия талант, който се разбунтува

Габриел, който е част от академията на Юнайтед от 11-годишна възраст, все още не е взел окончателно решение за бъдещето си. Очаква се той да получи паспорт на държава от Европейския съюз, което би улеснило евентуалното му преминаване в испански клуб още през януари. Междувременно отношенията между представителите му и Манчестър Юнайтед остават обтегнати.

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