Юнайтед иска да задържи непокорен талант, за който напират от Барселона и Реал

Реал Мадрид и Барселона са основните фаворити за привличането на един от най-големите таланти в академията на Манчестър Юнайтед – Джей Джей Габриел. Английският клуб прави всичко възможно да задържи младия нападател, който навърши 16 години на 6 октомври, но самият футболист настоява да напусне „Олд Трафорд“.

🚨 BREAKING: JJ Gabriel’s TOTAL transfer package is expected to be well OVER €10 MILLION to €15 MILLION. Real Madrid & Barcelona are LEADING THE RACE. @SkySportDE https://t.co/ayUyYYtZ1h — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 8, 2026

Според информация на Sky Sports двата испански гранда подготвят сериозни финансови предложения за Габриел. Потенциалната обща стойност на операцията може да достигне между 10 и 15 млн евро, като в тази сума влизат заплата, бонуси и премия при подписване. Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен също следят ситуацията.

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Манчестър Юнайтед вече е предложил официален договор на таланта, за да защити финансовите си интереси. Ако той премине в друг английски клуб, „червените дяволи“ могат да получат компенсация от над 3 милиона паунда, както и 20% от бъдещ трансфер. При преминаване в чужбина обаче обезщетението може да бъде значително по-ниско – около 350 000 паунда.

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Габриел, който е част от академията на Юнайтед от 11-годишна възраст, все още не е взел окончателно решение за бъдещето си. Очаква се той да получи паспорт на държава от Европейския съюз, което би улеснило евентуалното му преминаване в испански клуб още през януари. Междувременно отношенията между представителите му и Манчестър Юнайтед остават обтегнати.

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