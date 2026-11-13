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УЕФА посвети материал на Георги Лазаров

  • 13 ное 2026 | 13:55
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УЕФА посвети материал на Георги Лазаров

Европейската футболна централа публикува на сайта си материал, посветен на българския национал Георги Лазаров. "Дебютната повиквателна за мъжкия национален отбор е специално постижение за всеки футболист, но за Георги Лазаров има още по-специално значение. От 2-годишна възраст Лазаров носи слухови апаратчета, след като губи слуха си, когато е само на 2 месеца. Но този проблем никога не намалява амбицията му да преследва кариера в професионалния футбол", гласят част от уводните изречения на статията.

В материала се посочва още, че заради любовта си към играта Лазаров избира да не му бъдат поставени импланти, които биха му попречили да стане професионален футболист.

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Георги Лазаров: Няма да забравя момента, в който ме повикаха в националния отбор

"Да бъда повикан в мъжкия отбор на България е много специален момент както за мен, така и за цялото ми семейство, което винаги е било до мен и ме е подкрепяло през всички тези години", споделя нападателят пред сайта на УЕФА.

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А днес кариерата му е пример за вдъхновение. В края на материала Лазаров отправя и своето послание към следващото поколение и особено към младите хора, които днес се сблъскват с подобни трудности и предизвикателства: "Бих искал да кажа на всички тях само едно нещо - да продължават да мечтаят и да знаят, че животът е пълен с трудности, но най-важното е никога да не се отказват."

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