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Фондация "Национали 94" ще връчи медицинска апаратура на болница "Токуда"

  • 15 ное 2026 | 18:21
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Фондация "Национали 94" ще връчи медицинска апаратура на болница "Токуда"

Представители на Фондация "Национали 94" ще връчат медицинска апаратура за Реанимацията на болница "Токуда" утре (16 ноември) в 10:30 часа. Именно там лекарите четири месеца се бориха за живота на бившия президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов.

Средствата са набрани чрез благотворителния турнир по голф, провел се в "Pirin Golf & Country Club" край Банско през лятото с участието на звезди от световния футбол.

Връчването ще направят новият председател на фондацията Пламен Николов, членовете на Управителният съвет Христо Стоичков, Красимир Балъков и председателят на Контролния съвет Венцислав Рангелов.

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