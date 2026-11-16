Уанда Нара пусна видео от леглото

Уанда Нара обича провокациите и не пропуска удобен момент да създава такива. Бившата съпруга на футболиста Мауро Икарди, с когото скандалите след развода продължават, остана вярна на себе си и предизвика фурор в социалните мрежи с поредна провокация.

Този път пищната мадама загатна за апетитните си форми от леглото, позирайки топлес, само по чорапогащник и високи токчета. Не е ясно обаче кой прави клипчето, но блондинката изглежда доста щастлива.



Под публикацията й се събраха близо 100 000 лайка от нейните 17.2 млн. последователи в Инстаграм.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google