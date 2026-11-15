Фратрия надви Несебър в шоу с 5 гола

Фратрия се наложи над Несебър с 3:2 като гост в мач от 16-ия кръг на Втора лига и продължава да диша във врата на преките си конкуренти в челото на класирането. "Братлетата" откриха резултата още в третата минута чрез Тимур Кораблин, а в 40-ата Мирослав Маринов удвои преднината на своя отбор.

На върха във Втора лига става все по-интересно

До почивката домакините се върнаха в мача с две бързи попадения на Стефан Статев (42', 45'), но те се оказаха недостатъчни, тъй като Румен Руменов (64') донесе победата на фратрийци през второто полувреме.

Тимът на Ренанс Роде остава четвърти в подреждането, на точка от лидерите ЦСКА II и Черноморец (Бургас). "Делфините" се намират на баражното 13-о място.

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